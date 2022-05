“Bolle” Jos Leijdekkers op Nationale Opsporingslijst geplaatst

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie plaatst dinsdag de al geruime tijd voortvluchtige 30-jarige Nederlander “Bolle” Jos Leijdekkers op de Nationale Opsporingslijst van meest gezochte criminelen van Nederland. De man is verdachte van het grootschalig importeren van cocaïne naar de havens van Nederland en België, en van witwassen.

Beloning voor tip

Justitie looft ook een beloning van 75.000 euro uit voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Bredanaar Leijdekkers zou in Dubai en Turkije hebben verbleven, zijn verblijfplaats nu is onbekend. Bronnen in Turkije meldden recent aan Crimesite dat de Turkse politie invallen zou hebben gedaan in een onderzoek waarin ook Leijdekkers zou figureren.

De Nederlandse politie bracht naar buiten dat hij verdachte is van moord op de in oktober 2019 verdwenen Naima Jillal. Justitie stelt dat er foto’s van het lichaam van Jillal zijn gevonden op een BlackBerry die onder Ridouan Taghi in Dubai in beslag is gevonden. Taghi zelf ontkende iets van die foto’s af te weten.

Vrijwillig melden

Bewijs tegen Leijdekkers komt volgens het Openbaar Ministerie vooral uit door de politie onderschepte pgp-berichten van Sky ECC. Zo ook in een onderzoek dat in Antwerpen speelt. Daarin komt naar voren dat Bolle Jos berichten zou versturen over het uithalen van een container met cocaïne. In die zaak is een surveillerende brandwacht in de haven ernstig mishandeld. Een Nederlander die is vrijgesproken van het doodschieten van een rapper in Rotterdam is in die zaak een van de verdachten.

De advocaat van Leijdekkers is Guy Weski. De Telegraaf schrijft dat het Openbaar Ministerie aan hem heeft doorgegeven dat Leijdekkers tot 30 april de tijd had om zich vrijwillig te melden. Omdat die dit niet heeft gedaan verspreidt de politie nu zijn naam en foto op de publieke Nationale Opsporingslijst.