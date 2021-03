Belgische politie kraakte Sky met gelddeal van DEA

Connect on Linked in

De Belgische politie heeft Sky ECC-encryptie weten te kraken, mede dankzij een bedrag van 800.000 dollar dat België in 2012 kreeg van de Amerikaanse antidrugsbrigade DEA voor haar samenwerking bij het oprollen van de Fanchini-clan. Dat is een criminele organisatie rond de Pools-Italiaanse gangster Riccardo Fanchini die lange tijd opereerde vanuit Antwerpen en tot de top van de Russische maffia behoort.

De Gazet van Antwerpen schrijft dat de Antwerpse politie kampte met tekort aan personeel en middelen voor het complexe onderzoek naar de versleutelde berichtendienst Sky ECC en dat de Belgische politie en justitie dus creatief moesten zijn.

Geblokkeerd

In het najaar van 2020 kreeg de Antwerpse politie van de regering groen licht om de 800.000 dollar (585.000 euro) te gebruiken die al jaren geblokkeerd stond op speciale rekeningen. Het geld werd vervolgens geïnvesteerd in technologieën voor het ontgrendelen van de Sky ECC-code. Al eerder werd tevergeefs geprobeerd bij het geld te komen om het te investeren in bijvoorbeeld het bestrijden van cybercriminaliteit.

10 jaar cel in VS

Riccardo Fanchini (64) werd in 2007 in Londen opgepakt, mede dankzij het speurwerk van het Antwerpse gerecht. Hij maakte een deal met justitie in de Verenigde Staten, waardoor hij daar een celstraf van tien jaar uitzit voor de internationale handel in cocaïne, heroïne en xtc. Ook betaalde hij een boete van twee miljoen euro. Een deel daarvan schonken de dankbare Amerikanen aan hun Belgische collega’s.

De inkomsten uit drugshandel waste Fanchini wit met investeringen in onder andere vastgoedprojecten in Oekraïne, Groot-Brittannië, Duitsland en België.