Belgische politie verdenkt privé-detective van doorsluizen informatie aan drugscrimineel

De politie in Antwerpen heeft een privé-detective aangehouden, verdacht van het leveren van informatie uit strafonderzoeken aan de Belgische drugscrimineel Flor Bressers.

Foto: de Belgische verdachte drugscrimineel Flor Bressers

Arrestatie

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft privé-detective Gilbert S. laten arresteren, omdat hij gegevens uit politiedossiers verzamelde in opdracht van Bressers. Hij zou ook politiemensen en magistraten voor hem hebben geschaduwd. Dat meldt de Gazet van Antwerpen dinsdag.

Het gerecht liet ook een inval doen bij een rechercheur van Europol, die de informatie mede zou hebben doorgespeeld aan de organisatie van Bressers.

Verdachte

Flor Bressers werd vorig jaar door Zwitserland uitgeleverd aan België. Hij is een verdachte in meerdere strafonderzoeken naar georganiseerde drugshandel. Onder meer in het lopende onderzoek Kriva Rochem.

De informatie kwam via een federale agent die bij Europol werkt, en een bevriende chirurg, bij privé-detective Gilbert S. terecht, op een moment dat Bressers nog in Zwitserland verbleef.

Gilbert S. houdt kantoor in het Nederlandse Urmond. Op de website van zijn detective-bureau staat vermeld dat hij zowel in België als in Nederland over een vergunning beschikt.

Het schaduwen van onderzoekers van politie en van magistraten zou volgens de Gazet wellicht gedaan zijn om te zien of zij contact met verklikkers hadden.

Agent

Eerder werd een agent tot vier jaar veroordeeld, voor het doorsluizen van informatie aan Bressers. Dit bleek uit informatie uit de door de politie gehackte versleutelde berichtenserver Sky ECC. Daaruit kwam ook de informatie naar voren, naar aanleiding waarvan nu actie is ondernomen.