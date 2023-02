Belgische regering schroeft bewaking Antwerpse haven op

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Belgische regering is met plannen gekomen om de drugscriminaliteit in het land aan te pakken. Ze wil onder meer politie in de Antwerpse haven aanstellen, het personeel daar beter screenen, en een speciale drugscommissaris aanstellen.

Plan

De zogenaamde Nationale Veiligheidsraad van België is gekomen met een plan om de drugsmaffia beter aan te kunnen pakken. De verantwoordelijke ministers hebben donderdagmiddag in een persconferentie bekendgemaakt hoe ze dit willen doen. Dit bericht de Gazet van Antwerpen vandaag.

Premier De Croo noemde de strijd tegen drugscriminaliteit op de persconferentie opnieuw een topprioriteit voor de regering. ‘Het recht op veiligheid is een basisrecht”, zei hij. ‘We hebben een pakket van maatregelen die dat met de wortel moet uitroeien.’

Aanjagen

Er zal onder meer een nieuwe ‘drugscommissaris’ komen. Hij moet het ‘vliegwiel zijn om de strijd tegen de drugs aan te jagen’, zei de Belgische minister van Justitie van Quickenborne. Deze minister kwam onlangs in het nieuws, omdat hij zou worden bedreigd vanuit de hoek van drugscriminelen. Ook werden er enkele Nederlandse verdachten opgepakt in de omgeving van zijn huis, met wapens in hun auto.

Verder zal er extra politie komen die de haven moet beschermen, met 86 nieuwe medewerkers. Ook komen er betere scanners voor de haven, en zal de omheining worden uitgebreid, en de bewaking verbeterd. Verder komt er nieuwe wetgeving, die het mogelijk maakt voor burgemeesters om zaken te sluiten, die gebruikt worden om geld wit te wassen.

Verplicht

Daarna zullen de boetes voor recreatief gebruik van middelen worden verhoogd, tot 1000 euro. Verslaafde gebruikers krijgen een verplichte ontwenningscursus.

Ook gaan de Belgische autoriteiten, zo schrijft de Antwerpse krant, in overleg met de Emiraten, om te kijken of gezochte Belgische criminelen kunnen worden uitgeleverd. Tot nu is dat nog geen enkele keer gelukt, schreef de Gazet eerder.