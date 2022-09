Nederlanders opgepakt in verband met ernstige bedreiging Belgische minister van Justitie

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Volgens Belgische media zijn er in Nederland drie mensen opgepakt die ervan worden verdacht de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ernstig te hebben bedreigd. Vrijdag is nabij de villa van Van Quickenborne in Kortrijk een auto met Nederlandse nummerplaten aangetroffen, met daarin onder meer zware handvuurwapens.

AK-47

Volgens het Belgische parket zijn de Nederlanders in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt. De beveiliging van Van Quickenborne is opgeschaald. Hij zal de komende dagen niet aan publieke bijeenkomsten deelnemen.

In de verdachte auto zouden AK-47 geweren en explosief materiaal, mogelijk ook enkele gasflessen, zijn aangetroffen.

Media

In het belang van het onderzoek wilden de politie en het federaal parket de zaak stilhouden. Belgische media is daarom gevraagd tot zaterdag niets naar buiten te brengen.

De afgelopen maanden zijn er tientallen (meestal jonge) Nederlanders opgepakt in België op verdenking van betrokkenheid bij het plegen van aanslagen. In de regio Antwerpen zijn vele woningen beschoten. De politie denkt dat er een conflict in het drugsmilieu speelt.

Ook afgelopen woensdagavond zijn er Nederlanders gearresteerd:

Nederlandse politie pakt verdachten van plegen aanslag in Antwerpen

Minderjarige Nederlander in Antwerpen met explosief aangehouden