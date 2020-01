Beloning uitgeloofd in onderzoek vergismoord 2015

Connect on Linked in

De hoofdofficier van justitie in Amsterdam heeft een beloning uitgeloofd van 20.000 euro voor de tip die de moord op Augustine Nyantakyi oplost. Op de Wolbrantskerkweg in Amsterdam-Osdorp werd Nyantakyi in de nacht van 27 op 28 januari 2015 doodgeschoten. De politie denkt dat de liquidatie een vergissing was.

Twee schutters

De 37-jarige Nyantakyi, Ghanees van geboorte, had die avond tot laat gewerkt in een grand café in de buurt van Artis in Amsterdam. Rond 02.15 kwam hij aan bij de flat waar zijn vriendin woonde. Hij liep de buitentrap op en werd daar met meerdere zware, automatische wapens beschoten door twee schutters. Nyantakyi werd door vele kogels getroffen en overleed korte tijd later.

Getuigen hebben na het schieten een donkerkleurige BMW 3-serie zien wegrijden. Die had valse kentekenplaten en werd kort na de moord geflitst op de N200 bij Halfweg, waar de auto met hoge snelheid op het Rottepolderplein afging, waar de A200 met de de A4 kruist. Het zou gaan om een sedanmodel, mogelijk met getinte ruiten, uit een bouwjaar tussen 2008 en 2012. De combinatie op de kentekenplaten was die bewuste nacht 50-RK-DL.

Verward

De politie gaat ervan uit dat bij de moord minimaal twee daders zijn betrokken, maar mogelijk drie. Behalve om de twee schutters gaat het om een mogelijke handlanger die de BMW bestuurde.

Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer op geen enkele manier aan criminaliteit te linken was en dat niets op een persoonlijk motief wijst. Het is zeer aannemelijk dat de daders Augustine Nyantakyi hebben verward met een crimineel. Er verbleven destijds meerdere personen met criminele antecedenten in de flat aan de Wolbrantskerkweg. In De Telegraaf werd een kickbokser genoemd.

In een auto van een beroepscrimineel werd in maart 2015 bij toeval het adres van Nyantaki in de auto gevonden. Dat leidde niet tot een doorbraak in het onderzoek.