Amsterdamse beroepscrimineel overlijdt op straat

De Amsterdamse beroepscrimineel Cor van der T. (49) is deze week overleden aan een hartstilstand, dat heeft zijn advocaat aan Crimesite bevestigd. Hij werd op straat gevonden door een taxichauffeur bij wie hij een taxi had besteld. Van der T. werd in 2015 tot drie jaar cel veroordeeld omdat hij in zijn auto aanvalsgeweren vervoerde. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat hij betrokken was bij voorbereidingen voor liquidaties.

Jammers

Uiteindelijk zei het Openbaar Ministerie te weinig bewijs te zien om hem dat ook ten laste te leggen voor de rechtbank. Van der T. werd in maart 2015 na een controle op de A1 bij Almere aangehouden in zijn Peugeot. De politie vond in zijn auto een jammer, automatische vuurwapens, munitie, bivakmutsen, tassen met nieuwe kleding en meerdere mobiele telefoons. Een politieauto had de straling van de stoorzender opgevangen. Jammers zijn verboden omdat je er plaatselijk telefoon- en internetverkeer mee kan verstoren.

Vergismoord

In de auto lagen ook briefjes met informatie over en foto’s van drie personen die in één of meerdere liquidatieonderzoeken voorkomen. Volgens Het Parool ging dat om: Baris Önder, rapper Jason “Jayjay” L., en diens vriend Germaine R.. Önder werd een maand na de aanhouding van Van der T. in Amsterdam-Zuid vermoord, zijn weduwe in juni van dat jaar.

In de auto van Van der T. lag ook informatie over een adres aan de Wolbrantskerkweg in Amsterdam-Osdorp, waar in januari 2015 de Ghanese bordenwasser Augustine Nyantakyi werd doodgeschoten. Een verband met die, waarschijnlijke, vergismoord is niet aangetoond.

Van der T. hield vol dat hij niet wist dat de wapens in de auto lagen, de rechtbank veroordeelde hem toch voor het voorhanden hebben van de wapens.