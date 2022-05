Beloning voor gouden tip in Vlissingse moord

Connect on Linked in

De hoofdofficier van justitie in Breda heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in het onderzoek naar de dood van Roshentlie Rosaria uit Barendrecht. De 23-jarige Rosaria werd op vrijdagochtend 17 september 2021 dood gevonden in Vlissingen. Hij had meerdere schotwonden, aldus de politie in Opsporing Verzocht.

Grillroom

Zijn lichaam lag in een brandgang achter de woonhuizen aan de Adriaen van de Vennestraat. Het slachtoffer groeide op in Vlissingen en kwam er nog vaak. Op donderdagavond 16 september bezocht hij met zijn broer en een vriend een grillroom aan de Bloemenlaan. De drie kwamen daar tegen middernacht aan en hingen een tijdje in de omgeving rond tot ze rond 00.40 vertrokken.

Kennis

Ze namen afscheid en Rosaria reed op zijn elektrische fiets nog door Vlissingen. Hij bezocht rond 01.30 een kennis. Die vrouw vertelt dat Rosaria een aantal keren naar buiten ging en weer terugkwam. Om ongeveer 03.30 vertrok hij daar definitief.

Een paar minuten later moet hij zijn aangekomen op de Adriaen van de Vennestraat. Wie hij daar mogelijk heeft ontmoet en wat er vervolgens gebeurde, is nog onduidelijk, maar rond 03.50 zijn er knallen gehoord. Dat waren waarschijnlijk de schoten die Roshentlie het leven kostten.

Geen bekenden

Voor zover de politie heeft kunnen achterhalen, woonden er in die Adriaen van de Vennestraat geen bekenden van het slachtoffer. Waarom hij in die straat was, wordt nog onderzocht. Het kan dat Roshentlie daar naartoe is gelokt, maar ook kan hij gevolgd zijn terwijl hij onderweg was naar een andere locatie.

Het slachtoffer liet zijn vriendin en hun dochtertje achter.