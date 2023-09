Beloning voor informatie over liquidatie Houten

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Utrecht heeft een beloning van 25.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor informatie die leidt tot de oplossing van de moord op Rishi Rampadarath (37). Volgens de politie lijkt het erop dat Rampadarath bij één of meerdere conflicten betrokken was, maar een motief is nog niet door de recherche vastgesteld. Er was volgens de politie wel sprake van een doelbewuste liquidatie, hoewel de schutter eerst nog een gesprekje met het slachtoffer voerde.

Ouderlijk huis

Op donderdagochtend 20 april 2023 werd Rampadarath rond 05.20 onder vuur genomen aan de Stelhout in Houten. Hij was was net opgestaan om per auto naar zijn werk te gaan. Hij had die nacht geslapen in zijn ouderlijk huis.

Toen hij naar zijn auto liep, werd hij opgewacht door in ieder geval één man. Ze gingen kort met elkaar in gesprek. Daarna is Rishi Rampadarath meerdere malen beschoten.

Hij overlijdt op straat. Zijn moeder en vriendin rennen naar buiten en zien hem sterven.

Opname

Van het gesprekje op straat is een geluidsopname gemaakt, mogelijk door Rampadarath zelf. De opname is van zeer slechte kwaliteit en de stemmen zijn nauwelijks te onderkennen, de schoten zijn wel goed te horen. In Opsporing Verzocht maakte de politie bekend dat de geluidsopnames tot 08.00 op woensdag beschikbaar zijn.

De politie zoekt verschillende getuigen. Er is ook een compositietekening gemaakt van een nog onbekende man, mogelijk een belangrijke getuige, aldus de politie, die in die vroege ochtend in de buurt is gezien.

Er is ook een video gemaakt van een persoon die zowel een getuige als een betrokkene bij de aanslag kan zijn geweest. Hij of zij is vier dagen voor de aanslag in de buurt gefilmd, op zondag 16 april rond 05.17, lopend over het Langshout.