Beloning voor tip die afperser bombrieven leidt

Naar aanleiding van de afpersingsbrieven met snelontvlambare inhoud is de politie een uitgebreid onderzoek gestart. In het rechercheonderzoek, dat wordt geleid door de politie Amsterdam, is door het Openbaar Ministerie een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot oplossing van de zaak.

Vanaf eind 2019 zijn tien bedrijven uit het hele land op verschillende momenten doelwit geworden van afpersingsbrieven en/of hebben bombrieven, die overigens niet echt exploderen maar een gevaarlijk snel ontbrandende inhoud hebben. De politie spreekt niet meer van ontploffing maar van ‘ontbranding’. In de afpersingsbrieven wordt van de geadresseerde bitcoins geëist. Wanneer daaraan niet aan wordt voldaan dreigen gevolgen.

De afpersingsbrieven zijn vooralsnog enkel gericht aan tien bedrijven.

De afpersingsbrieven en brieven met ontbrandende inhoud zijn tot nu toe verstuurd in witte enveloppen. De enveloppen zijn gefrankeerd met twee postzegels. Het adreslabel is geprint en de enveloppen worden uit naam van het CIB of een afzender met een fictieve naam verstuurd. In de enveloppe is een duidelijke verdikking voelbaar.

De Telegraaf schrijft dat in de brieven een papieren zakje met een aanzicht van Delft zat. Dergelijke zakjes zijn te koop in souvenirwinkels.