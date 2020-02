Bombrief gevonden in Leusden

Connect on Linked in

Bij een softwarebedrijf in Leusden is donderdagochtend een bombrief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst heeft het explosief onschadelijk gemaakt en het wordt nu nader onderzocht. De politie onderzoekt ook of er verband is met eerdere al dan niet ontplofte bombrieven. Woensdag ontploften er twee in Amsterdam en Kerkrade.

Het bedrijf werd ontruimd.

Ook vorige maand werd een aantal bombrieven bezorgd bij bedrijven in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Volgens de politie is er sprake van een poging tot afpersing(en).

De politie heeft gevraagd alert te zijn op verdikte enveloppen met postzegels waarbij het adres van de geadresseerde geprint is. Het bedrijf Unisys trok aan de bel nadat in de postkamer een verdacht pakket was gezien.