Benaouf A. uit de EBI geplaatst

De voor het opdracht geven tot een liquidatie veroordeelde Benaouf A. is overgeplaatst uit de EBI, naar een gevangenis met een minder zwaar regime. Benaouf A. was in 2017 nog betrokken bij een mislukte vluchtpoging uit een gevangenis met een helikopter.

door Joost van der Wegen

Celstraf

Benaouf A. kreeg in 2016 in hoger beroep twaalf jaar cel opgelegd voor het opdracht geven tot de moord op zijn rivaal Najeb Bouhbouh in Antwerpen, in 2012. Dat was de aanleiding voor een verheviging in de oorlog tussen criminele groepen in Antwerpen en Amsterdam.

In 2017 vond de rechtbank hem schuldig aan het mee helpen organiseren van zijn eigen ontsnapping per helikopter uit de gevangenis van Roermond. Die ontsnapping mislukte, omdat de politie er van op de hoogte raakte. Tijdens de vlucht van enkele helpers, schoot de politie een van hen dood.

Vanwege de kennis die Ben A. had over zijn ontsnappingspoging, maakte hij geen kans meer op vervroegde, voorwaardelijke in vrijheidsstelling.

Klacht

Sinds zijn ontsnappingspoging is Benaouf A. gevangen gezet in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Elke zes maanden wordt in de EBI besloten over het vervolg van de detentie van veroordeelden. De advocaat van A., Chaimae Ihataren, heeft nu succes behaald met een zoveelste klachtenprocedure over zijn gevangenschap. Hij is daarom intussen al overgeplaatst naar een gevangenis ‘met een minder beperkend’ regime, aldus de raadsvrouw.

Reden

De beroepscommissie die hierover besliste, gaf aan dat de oorspronkelijke redenen waarom Benaouf A. in de EBI gevangen zou moeten blijven, niet langer opwegen tegen de zwaarte van de gevangenschap in die inrichting.

De informatie over de dreiging en een mogelijke ontsnapping door Benaouf A. is te gedateerd en te zwak geworden, ten opzichte van de argumenten om hem in de strenge EBI vast te houden. De ambtenaren die over de gevangenschap van A. beslissen, vinden inmiddels zelf ook dat hij niet meer als vluchtgevaarlijk kan worden gezien.

Verdenking

Een nieuwe verdenking in 2021, dat A. inmiddels weer betrokken zou zijn bij een criminele organisatie die opdracht tot liquidaties zou geven, vindt de beroepscommissie te zwak om als argument aan te voeren om hem in de EBI te houden. De zaak gaat erover dat hij via versleutelde berichten vanuit zijn gevangenschap opdracht zou hebben gegeven tot het liquideren van Noffel F. Die zaak loop nog en zal binnenkort worden behandeld.

De EBI wordt door A.’s advocatenbureau Cleerdin Hamer omschreven als ‘de gevangenis met het strengste – bijna onmenselijke – regime van Nederland’.