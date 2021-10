Bergenaar (22) opgepakt voor dodelijke schietpartij in Bergen op Zoom

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagochtend een 22-jarige Bergenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Bergen op Zoom waarbij de 55-jarige Yilmaz Yeral om het leven kwam. De man meldde zichzelf bij de politie.

De schietpartij vond op 12 oktober plaats op de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom. Kort na het incident werden drie verdachten aangehouden, maar die kwamen al snel op vrije voeten. De verdachte die zich vrijdag bij de politie heeft gemeld was in beeld bij het rechercheteam, maar zijn verblijfplaats was onbekend. Hij is niet een van de eerder aangehouden mannen.

Volledige beperkingen

Zijn exacte rol bij het incident wordt onderzocht. De Bergenaar is ingesloten voor verder onderzoek en verhoor, zo meldt de politie. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Het TGO-team gaat verder met het onderzoek.

Vrees voor wraakacties

Volgens ingewijden vloeit de moord op de Turkse Nederlander Yilmaz Yeral voort uit conflicten tussen een Turkse en Marokkaanse groepering in Bergen op Zoom. Beide groepen worden door bronnen in verband gebracht met drugshandel, maar het motief voor de moord zou gaan om een ordinaire ruzie in een Antwerpse discotheek. Er zou vrees bestaan voor wraakacties.