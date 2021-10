Beruchte Duitse motorclub Gremium MC opent eerste chapter in België

Connect on Linked in

De Duitse outlaw motorclub Gremium MC heeft recent in België zijn eerste clubhuis geopend in Diest (bij Hasselt). Gremium MC werd in 1972 opgericht in Duitsland en geldt als de grootste motorclub van Duitsland waar het bekendstaat als een criminele organisatie.

Het clubhuis werd twee weken geleden geopend aan de Halensebaan in Diest. Ongeveer 100 gasten kwamen af op het feest. De lokale afdeling zou bestaan uit elf leden die eens per maand samen zullen komen om te vergaderen. Volgens het chapter in Diest zijn de leden ‘brave huisvaders, die werk en gezin op de eerste plaats zetten’.

Stelselmatig uitgebreid

Een woordvoerder van het parket in Hasselt ziet dat anders. Hij zegt dat Gremium MC overal ter wereld als criminele motorclub bekendstaat en dus ook in Diest. ‘Ze zijn stelselmatig uitgebreid naar andere landen zoals nu in België. Of de club in Diest ook criminele activiteiten uitoefent is moeilijk te zeggen. Maar ze is wel aangesloten bij een criminele organisatie. Als je gewoon elke zondag met vrienden op de motor wil rijden, zou je dat niet doen lijkt me.’

Internationale chapters

Gremium MC heeft ruim 70 chapters in Duitsland waar het de Outlaws, Hells Angels en Bandidos allang verdrongen heeft. De club is al die jaren ook internationaal fors gegroeid met afdelingen in onder meer Nederland (het Overijsselse Holten), Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Polen, Turkije, Rusland, Scandinavië, voormalig Joegoslavië, Venezuela, Brazilië, Thailand, Paraguay en Mexico.

Grote politieactie

In 2013 werd Gremium MC verboden in de Duitse deelstaat Saksen. Het was de eerste deelstaat die de motorclub verbood. Twee jaar later pakte de Duitse politie 22 leden van de motorclub op bij acties in het Ruhrgebied. De motorclub houdt zich onder andere bezig met mensenhandel, prostitutie, drugs- en wapenhandel en andere vormen van georganiseerde misdaad.