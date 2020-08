Beschoten kapperszaak Amsterdam per direct gesloten

Connect on Linked in

De kapperszaak aan de Slotermeerlaan in Amsterdam waar gisteren een explosief ontplofte is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. De burgemeester van Amsterdam heeft zaterdag besloten dat het pand dicht moet.

Rond 04.15 kreeg de politie een melding binnen dat de zaak meerdere keren beschoten was. Agenten constateerden ter plaatse dat het pand vijf keer onder vuur was genomen. Voorzover bekend raakte niemand gewond. De technische recherche deed een tijd lang sporenonderzoek en in de buurt werd met een aantal getuigen gesproken.

De getuigen verklaarden na het incident twee mannen op een motorscooter te hebben zien wegrijden in de richting van de Jan de Louterstraat.

Gisteren werd via Het Parool duidelijk dat de barbershop een maand geleden is geopend door voetballer Hakim Ziyech en wordt gerund door de Amsterdamse kickbokser Aziz Kallah (28). Er gaan verhalen over problemen die Kallah in het criminele milieu zou hebben.