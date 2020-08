Beschoten pastabar is zesde aanslag binnen week in Antwerpen

Connect on Linked in

Op de Turnhoutsebaan in Deurne (stadsdistrict van Antwerpen) is donderdagnacht rond 04.30 de gevel van een leegstaande pastabar beschoten. Horecazaak The Pasta House werd vijf keer geraakt. Niemand raakte gewond. Het is al de zesde aanslag in minder dan een week tijd.

The Pasta House is eigendom van een man uit Borgerhout die daar ook een transportbedrijf en een garage heeft. Volgens Het Laatste Nieuws wijst alles erop dat de drugsmaffia een rekening aan het vereffenen is, maar blijft het exacte motief voorlopig onduidelijk.

Na het oplaaiende drugsgeweld de afgelopen dagen deed de Antwerpse politie extra controles in Deurne en Borgerhout. Het parket Antwerpen is bezig met een onderzoek.