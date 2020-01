Beslag op onroerend goed transportondernemer in cocaïne

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in een witwas-onderzoek in totaal acht panden doorzocht: vijf in de gemeente Oosterhout (5) en twee in Breda. Er is beslaggelegd op administratie en ter waarde van bijna een miljoen euro op onroerend goed.

Bananen

Het onderzoek richt zich op Paul van W. (voormalig) directeur van een transportonderneming uit Brabant. Hij werd in december 2019 in een onderzoek van het landelijk parket veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel bij de invoer in Nederland van bijna 3.500 kilo cocaïne in containers met bananen.

Verdachte constructie

De landelijke eenheid van de politie startte met de FIOD onder leiding van het functioneel parket een onderzoek naar de geldstromen rondom Van W.. Hij heeft volgens justitie opvallend grote contante aankopen gedaan. Ook zou vastgoed via een verdachte constructie zijn aangekocht. De verdenking is dat het om een soort van “loanback constructie” gaat. Zo zou de directeur waarschijnlijk zijn betaald voor bewezen diensten met betrekking tot de drugstransporten.