‘Bewaarders verdenken elkaar van gevangenis-smokkel’

Medewerkers van de PI in Sittard verdenken elkaar van het smokkelen van contrabande zoals drugs en telefoons, aldus 1Limburg, dat documenten van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft ingezien.

Maatregelen

Net als in andere penitentiaire inrichtingen is er ook in Sittard illegale waar te krijgen, en daar zijn vaak medewerkers van DJI bij betrokken. In mei 2018 kwam naar buiten dat de gevangeniswinkel werd gebruikt om aan gedetineerden drugs te leveren.

Maatregelen als het ophangen van meer camera’s, het fouilleren van gedetineerden, het dagelijks inspecteren van cellen, urinecontroles, gebruik van gsm-detectieapparatuur en aanscherpen van de toegangsprocedure hebben de problemen niet kunnen verhelpen.

Wantrouwen

Er blijkt groot onderling wantrouwen te zijn tussen medewerkers. Dat komt omdat er telefoons zijn gevonden die te groot zijn om door bezoekers naar binnen kunnen worden gesmokkeld. Ook verdenkt het gevangenispersoneel advocaten van invoeren van contrabande. Advocaten worden overigens ook onderworpen aan scherpe controles bij binnenkomst.

Een woordvoerder van de gevangenis zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat personeel of advocaten spullen naar binnen smokkelen.

Problemen

Er zijn het laatste jaar flink wat problemen in de Sittardse PI geweest. In november werden drie Sittardse cipiers geschorst omdat ze vermoedelijk valse verklaringen aflegden om zo een gevangene in de isoleercel te kunnen plaatsen. In april vorig jaar werd een gedetineerde door een medegevangene met een schaar in de rug gestoken. Ook was er die maand een grote vechtpartij.

In september bleken drie gedetineerden te zijn verdwenen tijdens een verblijf buiten de gevangenismuren waar ze een programma volgden.