Bewijs genoeg, maar rechtbank stelt verdachten smokkel 7,9 ton cocaïne toch op vrije voeten

De rechtbank in Den Bosch heeft drie van de vier mannen die werden gearresteerd na de vangst in Antwerpen van bijna 7.900 kilo cocaïne deze week voorlopig zonder electronisch toezicht met een enkelband op vrije voeten gesteld, zo hebben advocaten aan Crimesite laten weten. De vier werden op vrijdag 4 november gearresteerd bij een loods in Emmeloord.

Voldoende aanwijzingen

De rechtbank vindt wel dat er ruim voldoende aanwijzingen om de mannen nog langer in voorlopige hechtenis te houden. Ook ziet de rechtbank gronden om de drie mannen langer vast te houden, zoals vluchtgevaar. Maar toch laat de rechtbank het persoonlijk belang van de verdachten zwaarder wegen door ze tot aan de uitspraak te schorsen. Dat gebeurt overigens de laatste jaren vaker in vele grote cocaïnezaken.

De verdachten zijn Nederlands en Albanees. Cem Polat, de advocaat van die laatste verdachte, had voor de rechtbank betoogd dat er juist geen vluchtgevaar voor zijn cliënt was omdat deze op een vast adres in Amsterdam zou gaan verblijven en het land niet zal verlaten. Het Openbaar Ministerie had fel gepleit voor langer durende hechtenis. Polat noemt de beslissing van de rechtbank ‘moedig’.

De Albanees moet van de rechtbank zijn paspoort inleveren en mag Nederland niet verlaten.

Bananen

De gigantische cocaïnevangst in Antwerpen werd gedaan nadat de Belgische autoriteiten een tip over een transport vanuit Ecuador hadden gekregen. Bij de tip zat ook een nummer van een container met bananen die bestemd was voor een bedrijf in Beuningen. In Antwerpen werd de drugs uit de container gehaald door de autoriteiten. Er bleek 7.893 kilo cocaïne in de container te zitten. Vervolgens werd 25 gram teruggeplaatst in de container en de politie monteerde op de container een gps-peilbaken.

Loods

Op 4 november 2022 werd de container opgehaald was bij de Amsterdamse Haven in Antwerpen. Bij het verlaten van het haventerrein had de bestuurder van de vrachtwagen de verplichte scan ontweken. De vrachtwagen reed met de container niet naar Beuningen maar naar een loods in Emmeloord. Toen die daar eenmaal was aangekomen ging de politie met zwaar materieel de loods binnen en werden er vier verdachten aangehouden.

Over de opdrachtgevers voor het transport, of over de vraag wie de eigenaar was van de zending, is tijdens het proces niets bekend geworden.

De rechtbank schat de mogelijke rol van één van de vier verdachten iets zwaarder in. Daarom moet deze nog in voorlopige hechtenis blijven. De zaak is pas later dit jaar toe aan inhoudelijke behandeling.