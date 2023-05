‘Bewijs voor dodelijke rip bij voetbalstadion stoelt op wazig beeld’

Connect on Linked in

Van de twee verdachten die door justitie worden verdacht van de dodelijke rippartij bij het stadion van Roda JC, vorig jaar in Kerkrade, is er nog één voortvluchtig. Het bewijs tegen de man die ervoor vastzit, stoelt op de herkenning door een getuige van beeld van bewakingscamera.

Maastricht

L1 bericht dinsdag dat de rechtbank in Maastricht op een voorbereidende zitting besloot dat Mateo Z. (48) de komende maanden vast moet blijven zitten. De Bulgaar werd vorig jaar opgepakt in Bulgarije. Bij de beroving in Kerkrade kwam de Duitser Fabian Esser om het leven. Hij werd meegesleurd door een auto.

Doodslag

De zoon van Mateo Z. is volgens het Openbaar Ministerie ook betrokken geweest en wordt nu internationaal gezocht.

De twee moeten terechtstaan voor gekwalificeerde doodslag en diefstal met geweld.

Woning te koop

De 33-jarige Fabian Esser had op internet een woning te koop gezet. Twee mannen die zich voordeden als van een Luxemburgse investeringsmaatschappij reageerden.

Bij een transactie in een auto graaiden de twee een koffer met geld van Esser weg. Toen die probeerde de diefstal te voorkomen werd hij meegesleurd door de auto. Hij kwam onder de auto terecht en overleed daardoor.

Alibi

Z. ontkent en zegt dat hij op de dag van de overval in een hotel in Kroatië was. Volgens het Openbaar Ministerie is er geen bewijs dat aantoont dat Z. inderdaad daar verbleef. Een factuur van het hotel zou zijn vervalst.

Er is een getuige die Mateo Z. op basis van een video van een bewakingscamera heeft geïdentificeerd. Advocaat Peer Szymkowiak spreekt van een ‘wankel verhaal’ omdat de beelden te wazig zouden zijn voor een herkenning.

Er geen vingerafdrukken of dna-sporen van de verdachte op de plaats delict gevonden.