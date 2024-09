Bikkelharde topcrimineel Sam Klepper

‘Ze hebben die mannen eruit getrokken, en dat bleken ene Johnny Mieremet en ene Simon Klepper te zijn. Begin 20 waren ze toen. Die zaten daar gewoon een bank ‘af te leggen’, te kijken hoe ze die het beste konden overvallen. Allemaal jeugdvrienden, jongens nog. Ze hingen rond in de coffeeshops in de Jacob van Lennepstraat en aan de Da Costakade, die buurt.’

“De Denkers” hebben op slimme wijze vele miljoenen guldens buit gemaakt met hasjhandel en bankovervallen. Zaken die vrijwel onoplosbaar blijken te zijn voor de politie. Eind jaren ‘80 kwamen Klepper en Mieremet in dienst bij de grote drugsbaron Klaas Bruinsma. Het duo groeide in de jaren ‘90 uit tot bikkelharde topcriminelen die tegenstanders bruut en efficiënt uit de weg ruimden. Daaraan hebben ze hun naam Spic & Span te danken.

Holleeder die zich later bij hen aansloot, zei over het duo: ‘Het was altijd wel lachen met die twee hoor, daar niet van, ze hadden allebei wel humor… Maar Johnny was echt een psychopaat. Ik had es een gesprekkie met Sam, en vroeg of ze wel spoorden om die Pel (zoon van Friedländer, die iets kreeg met een vriendin van Mieremet – red.) te vermoorden. Tja, had Sam gezegd, van mijn hoeft het ook niet, maar John hè, wat hij wil dat moot gebeuren, dat gebeurt gewoon…’

Volgens zeggen zou het tweetal bij zo’n 15 liquidaties betrokken zijn. Sam Klepper zelf sterft in 2000 bij een aanslag in winkelcentrum Gelderlandplein te Amsterdam-Buitenveldert. Zijn bodyguards zijn machteloos. Vijf jaar later wordt Johnny Mieremet geliquideerd als hij in zijn kantoor in Thailand zit.

Het duo Spic & Span had, in betere dagen, twee graven naast elkaar gereserveerd op begraafplaats St. Barbara in Amsterdam-West. Sam ligt er nu in z’n eentje. Het graf van Johnny is in het Belgische Neerpelt te vinden. Spic & Span woonde daar ooit levend en wel gebroederlijk naast elkaar.