Binnen een maand 22 Nederlandse uithalers in Antwerpen gepakt

Connect on Linked in

De Belgische politie heeft in de maand oktober 22 Nederlanders opgepakt voor het uithalen van drugs uit containers in de haven van Antwerpen. Dat is een opvallend hoog aantal op een totaal van 25 verdachten.

De arrestanten riskeren in België een gevangenisstraf van vijf jaar en een forse geldboete. Dat is aanzienlijk hoger dan in Nederland waar uithalers maar enkele dagen vast zitten. Ze krijgen dan straffen tot 80 euro voor het betreden van verboden gebied. Door een wetswijziging gaat dit binnenkort veranderen. De maximumstraf wordt dan twee jaar.

325 aanhoudingen

In Nederland zijn dit jaar tot dusver 325 aanhoudingen verricht voor het uithalen van drugs, aldus het Openbaar Ministerie vorige maand. Daarvan waren er 110 in de eerste twee weken van september. Onder hen ook een groep van negen uithalers die zelf de politie hadden gebeld omdat ze ademhalingsproblemen kregen in de container waarin ze zich hadden laten opsluiten. In 2020 werden in Nederland 281 verdachten aangehouden die zich bezig zouden hebben gehouden met het uithalen van drugs uit containers.

Lees ook: Zo gaan uithalers in de Rotterdamse haven te werk