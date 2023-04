‘Binnen zes maanden dertig meldingen over racisme binnen politie’

Connect on Linked in

Het afgelopen half jaar hebben politieagenten dertig meldingen gedaan over racistische of discriminerende uitlatingen en gedragingen door collega’s, zo schrijft NRC. De meeste meldingen zijn gedaan door leidinggevende agenten bij de vorig jaar aangestelde landelijk coördinator racismebestrijding bij de politie. Volgens de NRC is het voor het eerst dat de politie een dergelijk overzicht heeft gekregen van meldingen over racisme en discriminatie in eigen kring.

Meer meldingen

In reactie zegt de plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie Liesbeth Huyzer in de krant het beleid aan te zullen scherpen om discriminatie door de politie tegen te gaan. Ze wil niet zeggen of ze de dertig meldingen in een half jaar veel of weinig vindt. Huyzer:

Die vraag doet er niet toe: er zullen nog veel meer meldingen komen. Het gaat er om dát collega’s melden, dat we de meldingen onderzoeken en dat we er adequaat en eenduidig op reageren. Wie de grens over gaat, zal dat altijd voelen, altijd.

Ontslag

De meldingen die collega’s doen van discriminatie zijn volgens Huyzer de vruchten van het vorig jaar aangekondigde beleid dat racistisch gedrag binnen de politie niet wordt getolereerd, en in het uiterste geval leidt tot ontslag.

Het meest recente incident gaat over een Haagse agent die vorige week na een melding door zijn chef buiten functie is gesteld. De man is al jaren actief in de PVV van Geert Wilders. Hij wordt onderzocht wegens het doen van ‘zeer ongepaste uitlatingen’ op sociale media.

‘Negertjes’

Huyzer zegt dat in opspraak geraakte agenten sneller dan voorheen buiten functie worden gesteld en onderzoek wordt ingesteld.

Een agent in Rotterdam die al 46 jaar in dienst was en werkte als vertrouwenspersoon binnen het korps een boete krijgt van 500 euro wegens discriminatie. Hij had op het politiebureau tegen collega’s bij de koffieautomaat gezegd: ‘De negertjes die de boontjes platstampen hebben pauze. Daarom duurt het zo lang.’

Recent zijn zes agenten uit Oost-Nederland geschorst omdat ze op sociale media een filmpje plaatsten van een uitje naar Parijs waarin ze ‘minder, minder, minder’ riepen naar Marokkaanse voorbijgangers. De eerder genoemde PVV’er twitterde in reactie op dat nieuws dat hij ‘minder, minder, minder gajes’ wilde.