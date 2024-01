‘Blade Runner’ Oscar Pistorius vrijgelaten na moord op vriendin

Connect on Linked in

De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius (37) is na ongeveer 8,5 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd veroordeeld tot ruim 13 jaar cel voor het doodschieten van zijn vriendin Reeva Steenkamp in februari 2013.

Voorwaarden

Pistorius had zelf om de vervroegde vrijlating gevraagd. Dat is mogelijk als minimaal de helft van de straf erop zit. De voormalig hardloper moet zich wel regelmatig melden en zich aan bepaalde voorwaarden houden. Ook mag hij geen alcohol drinken, niet met de media praten en moet hij therapie blijven volgen.

Naar verwachting gaat hij nu wonen in een zwaarbeveiligd huis bij zijn oom in een buitenwijk van Pretoria, de bestuurlijke hoofdstad van Zuid-Afrika.

Valentijnsdag

Pistorius, die beroemd was vanwege zijn successen als paralympisch hardloper, schoot fotomodel Reeva Steenkamp op Valentijnsdag 2013 dood terwijl ze in de badkamer was. Hij schoot met een 9mm pistool vier keer door de badkamerdeur. Volgens buren had het stel kort daarvoor ruzie gehad. Pistorius zelf heeft altijd gezegd dat hij dacht dat er een inbreker in de badkamer was.

Pistorius, alias de Bladerunner, deed in 2012 als eerste atleet zonder onderbenen mee aan de Olympische Spelen, die toen in Londen werden gehouden.