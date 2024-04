Bleiswijkse 7,7 ton cocaïne: na procesafspraak vijf jaar cel

Connect on Linked in

In de zaak tegen de zes verdachten die volgens justitie betrokken waren bij de ruim 7700 kilo cocaïne die op 15 oktober vorig jaar in Antwerpen tussen de bananen werd aangetroffen hebben er drie gekozen om akkoord te gaan met procesafspraken van het Openbaar Ministerie en de advocaten. Drie andere verdachten willen de zaak voortzetten. De verdachten die de procesafspraken maakten hebben van de Rotterdamse rechtbank vorige week alle drie vijf jaar cel gekregen.

Loods

Nadat de Antwerpse douane de cocaïne had aangetroffen en in beslag had genomen werd de Nederlandse politie bij de zaak betrokken. De zending was geadresseerd aan een fruitbedrijfje in Noord-Brabant. Een Belgisch-Nederlands politieteam hield de container – met alleen nog 15 gram cocaïne – in de gaten en constateerde dat een vrachtwagen met de container naar een Fins bedrijf op een bedrijventerrein in Bleiswijk vervoerde. Daar moest de cocaïne kennelijk in een loods worden gelost.

Een Poolse chauffeur en vijf anderen zijn door de recherche daar op heterdaad gearresteerd.

Direct vonnis

Procesafspraken hebben tot doel om de strafrechtketen te ontlasten. Doordat de verdachten geen verweer voeren en geen hoger beroep instellen, kan in omvangrijke strafzaken veel zittingsruimte worden bespaard. Voor verdachten is het voordeel dat straffen veel lager kunnen uitvallen. De rechtbank mag echter ondanks de afspraken besluiten om een ander oordeel te vellen.

In de zaak van de 7700 kilo cocaïne wilden de chauffeur en twee anderen geen procesafspraak maken en drie anderen wel. Volgens advocaat Cem Polat, die betrokken was bij een van de drie verdachten die wel tot een afspraak kwamen, heeft de rechtbank vrijdag vrijwel direct na het overleggen van de stukken met de afspraken een vonnis geveld en niet zoals gebruikelijk gewacht op de afronding van de gehele zaak.

Herman Brood

Procesafspraken komen in toenemende mate voor, met name in ingewikkelde drugszaken waar het onderzoek van de rechtbank erg lang kan duren. Dinsdag werd bekend dat de rechtbank Noord-Nederland akkoord is gegaan met afspraken in een omvangrijke cocaïnezaak.

Dinsdag schoot de rechtbank in Amsterdam overigens de procesafspraak die was gemaakt met de verdachte in een andere cocaïnezaak af. De 52-jarige M. H. staat terecht op verdenking van het verhandelen van (onder meer) 130 kilo cocaïne en het witwassen van 437.500 euro én vele luxegoederen, waaronder dure kleding, horloges, schoenen en een schilderij van Herman Brood.

De rechtbank is in deze zaak van oordeel dat het Openbaar Ministerie zich moet beraden op de geëiste straf en op de afspraken die zijn gemaakt over de teruggave van de voorraad luxe goederen die in beslag waren genomen. De rechtbank velde nog geen vonnis, het onderzoek in deze zaak wordt nog voortgezet.