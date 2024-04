Slepende cocaïnezaak beeindigd door procesafspraken

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De rechtbank in Assen heeft dinsdag zeven mannen uit Emmen, Hilversum, Utrecht, Amsterdam en Den Haag veroordeeld in de slepende cocaïnezaak “Druif”, over de voorbereiding en uitvoering van grote transporten van cocaïne vanuit Brazilië tussen 2019 en 2021. Twee Emmenaren Willem B. en Jannes O., en de Utrechter Moustapha A. gaven leiding aan een criminele organisatie, aldus de rechtbank. De rechtbank deelt straffen uit tussen de 15 tot 36 maanden. De officier van justitie en de advocaten van de verdachten hadden procesafspraken gemaakt.

Gevaarlijk

De rechtbank geeft met het vonnis zijn goedkeuring aan de gemaakte afspraken. De mannen hebben geen inhoudelijk verweer gevoerd tegen de beschuldigingen en hebben afgesproken geen hoger beroep in te stellen. In ruil daarvoor heeft het Openbaar Ministerie de strafeisen tegen de mannen gematigd.

Moustapha A. had volgens het Openbaar Ministerie contacten in Zuid-Amerika bij verkopers van cocaïne. De Emmenaren zaten in de groothandel van oud ijzer. Grote oud ijzer-transporten zijn voor drugssmokkelaar aantrekkelijk als deklading omdat extra gewicht van de cocaïne nauwelijks opvalt. Bovendien zijn scancontroles moeilijk en is fysieke controle voor douaniers gevaarlijk.

Braziliaanse douane

De recherche heeft vastgelegd hoe meerdere leden van de organisatie zijn afgereisd naar Brazilië om de verzending van containers te organiseren en betalingen te verrichten. Er waren aanvankelijk ook plannen om de te verstoppen in scheepsladingen met zout. Eén transport is door de Braziliaanse douane onderschept. Tot een geslaagd transport is het niet gekomen.

Een achtste verdachte had geen procesafspraken gemaakt. De rechtbank heeft deze man vrijgesproken. Deze man had wel meegewerkt aan het voorbereiden van transporten van oud ijzer uit Zuid-Amerika, maar naar het oordeel van de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat hij wist dat daarbij ook cocaïne zou worden gesmokkeld.

Zie meer over de zaak:

Justitie: ‘Emmenaren leiders cocaïnelijn uit Zuid-Amerika’