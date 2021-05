Blow: “Americano” uit het Medellín-kartel overleden (VIDEO)

De Amerikaanse ex-drugshandelaar George Jung is overleden op 78-jarige leeftijd. Jung werd bekend doordat over zijn leven de biopic Blow werd gemaakt met Johnny Depp in de hoofdrol. Jung (“El Americano” of “Boston George”) was één van de Amerikanen die groot met het Medellín-kartel in de cocaïne zat. Jung kwam in contact met Carlos Lehder.

Mexico

Jung was als vele jonge Amerikanen in de jaren zestig verslingerd geraakt aan de marihuana en kreeg vroeg in de jaren zestig romantische ideeën over Mexico na het zien van de film Night of the Iguana, die zich daar aan de westkust, in Puerto Vallarta, afspeelt. Hij was talentvol in American football en wilde een carrière in de reclame beginnen maar maakte zijn studie niet af. Op zeker moment begon hij wiet vanuit Californië naar zijn woonplaats Boston te brengen omdat wiet aan de westkust veel goedkoper was dan aan de oostkust. Hij liet een vriendin die stewardess was wiet in haar bagage meebrengen. Op zeker moment liet hij ook pakketten wiet vanuit Puerto Vallarta vliegen, maar nu in eigen vliegtuigjes. Jung kocht gestolen vliegtuigjes op. Naar verluidt zou Jung hiermee op zeker moment zo’n 250.000 dollar in de maand hebben verdiend.

Lehder

In 1974 werd hij gearresteerd voor een kleinere marihuana-smokkel in Chicago. Tijdens zijn detentie ontmoette hij een jonge Duits-Colombiaanse man: Carlos Lehder Rivas. De twee wisselden ervaringen uit over de smokkel van drugs en na hun vrijlating in 1975 stapten ze samen in de handel. ‘And then I climbed aboard a starship to hell‘, zo zei Jung in 2017 met weemoedige glimlach (zie video onder).

Lehder nodigde Jung uit in Colombia en liet hem kennis maken met Pablo Escobar. Het plan was dat Jung vliegtuigjes zou regelen die cocaïne naar Californië zouden brengen. Daar kocht een contact van Jung de cocaïne op. Jung regelde gestolen één-motorige vliegtuigjes die 300 kilo per run konden meenemen. (tekst gaat verder onder reclame)

Verkeerde inschatting

Waarschijnlijk maakte Jung hier zakelijk een verkeerde inschatting. Hij vroeg per vlucht 10.000 dollar per kilo cocaïne in plaats van samen met Lehder in de hele onderneming te stappen. De werkwijze leverde hem wel flink geld op. Maar Lehder maakte op zeker moment zelf contact met de groothandelaar in de VS. Na de cut out begon Lehder zelf het vervoer te regelen (zie onder in scene uit Blow).

Jung was daarna op zichzelf aangewezen en zette zijn eigen business op, die uiteindelijk misging. In 1987 hielden federale agenten hem aan in zijn landhuis Nauset Beach, in Massachusetts, waar hij met vrouw en kinderen woonde. Hij kon op borgtocht vrijkomen en nam toen het risico onder te duiken met zijn gezin. Jung was in zijn leven trouw gebleven aan zijn gezin maar schopte het leven van zijn vrouw en dochter wel geheel overhoop.

Een kennis verraadde hem en Jung werd veroordeeld.

Deal

Met toestemming van Pablo Escobar maakte hij een plea bargain deal met de Amerikaanse justitie door te verklaren over Carlos Lehder. Begin jaren negentig kwam hij alweer op vrije voeten. Na enige jaren op het rechte pad ging het weer mis met Jung. Hij kwam vast te zitten voor een forse voorraad wiet en 796 kilo cocaïne. Opnieuw maakte hij een deal het justitie. De voorwaarden waren nu aanmerkelijk minder gunstig. Het resulteerde in een veroordeling van zestig jaar cel.

In de film Blow is veel aandacht voor de relatie van Jung met zijn vrouw en vooral die met zijn dochter. Aan het eind van de film neemt Jung (Depp) in een detentiecentrum afscheid van zijn dochter. Het is een open einde. In realiteit herstelde het contact tussen de twee na zijn voorlopige vrijlating in 2014 wel. Later raakte hij het contact weer kwijt, naar verluidt omdat ze hem niet kon vergeven wat hij haar en haar moeder had aangedaan. Zijn dochter is inmiddels een succesvolle zakenvrouw.

Interview met Jung uit 2017: