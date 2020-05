BMW in liquidatie-onderzoek gestolen in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

In het onderzoek van het Team Grootschalige Opsporing (TGO) naar de moord op Omar “Centjes” Essalih onderzoekt de politie een gestolen grijze BMW met Duits kenteken. Deze auto is op de vroege zondagochtend, niet lang na de schoten, uitgebrand gevonden op de Frans de Wollantstraat in Amsterdam-Oost, 100 meter van de plaats waar Essalih werd gevonden.

Zuidoost

De BMW is de avond voor het schietincident (op zaterdagavond 2 mei) gestolen in Amsterdam-Zuidoost. Het onderzoeksteam heeft meerdere tips ontvangen over BMW’s met Duitse kentekens. Op de locatie waar de auto is gevonden is uitgebreid sporenonderzoek verricht. De recherche denkt dat de auto gebruikt is door de daders.

Essalih werd kort voor 03.30 bij het Funenpark doodgeschoten.

Scooter

Op basis van eerste getuigenverklaringen concludeert de recherche dat bij de kruising van de Panamalaan en de Borneolaan een nog onduidelijk aantal personen bij het slachtoffer heeft gestaan en daarna is weggelopen. Mogelijk zijn ze op een scooter verder gevlucht.

De politie zegt dat wat zich precies rond de BMW en op straat heeft afgespeeld nog onduidelijk is. Getuigen die personen bij die auto hebben gezien, of informatie hebben wat zich daar heeft afgespeeld, wordt gevraagd contact op te nemen met de recherche.