Crimineel Omar “Centjes” Essalih (29) doodgeschoten in Amsterdam-Oost

In het Oostelijk Havengebied in Amsterdam-Oost is zaterdagnacht een 29-jarige Amsterdammer doodgeschoten. Het Parool meldt dat het gaat om de beruchte Amsterdamse crimineel Omar “Centjes” Essalih, die eerder moordaanslagen overleefde. In april 2018 werd hij met de Amsterdamse crimineel Riff W. beschoten in café Zuid in de Pijp.



Omar “Centjes” Essalih werd zaterdagnacht rond 03.30 op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan geliquideerd. Toen hulpdiensten arriveerden, was het slachtoffer al overleden. In de omgeving – op de Frans de Wollantstraat – vonden hulpdiensten een brandende auto met een Duits kenteken. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de uitgebrande auto en de schietpartij. Bij het nabijgelegen Funenpark vonden agenten een kogelhuls. Er is voor zover bekend nog niemand gearresteerd.

Van Wougroep

Omar Essalih groeide op in de Pijp en hoorde bij de beruchte Van Wougroep. Hij werd “Centjes” genoemd, omdat hij zowat alles zou doen voor geld. Op 1 april 2017 vond er in de Carillonstraat in de Amsterdamse Diamantbuurt een liquidatiepoging plaats op Essalih. Daarbij raakte hij gewond aan zijn been. Omar “Centjes”, ook wel “Soesie” genoemd, is de broer van een bekende kickbokser. Hij is al vanaf jonge leeftijd voor serieuze misdrijven vervolgd, zoals diefstal, beroving, drugs en heling van een auto en sieraden.

Schietpartij café Zuid

Op 2 april 2018 stond “Centjes” met onder meer zijn Amsterdamse criminele vriend Riff W. in café Zuid in de Pijp, toen vanaf de straat minstens acht kogels op de kroeg werden afgevuurd. W. werd in zijn hand geraakt, een andere bezoeker werd in zijn zij getroffen. W. schoot daarop vanachter de bar terug, waarna “Centjes” zijn vuurwapen pakte en daarmee naar buiten liep, zoals op camerabeelden was te zien. (tekst loopt door na de advertenties).

Dodenlijst

In augustus 2018 kreeg hij tien maanden cel vanwege het bezit van twee vuurwapens en pepperspray. Volgens hemzelf moest hij zich wel bewapenen omdat hij op een dodenlijst stond. In het criminele milieu werd Essalih ervan beschuldigd dat hij aanslagen had gepleegd op de vrouw van een drugscrimineel in de Rivierenbuurt en op horecagelegenheden die vervolgens werden gesloten. Voor die beschuldigingen vond de recherche nooit voldoende bewijs en hij is er nooit voor vervolgd. De politie bracht hem in verband met beschietingen van coffeeshop The Power in de Sarphatistraat in Amsterdam-Oost.

Essalih werd onlangs vrijgesproken van twee plofkraken in Duitsland in 2017. Bij een geslaagde poging zouden hij en zijn vrienden 118.000 euro hebben buitgemaakt.

Bij de aftiteling van een video van een populaire Amsterdamse drillrapgroep in januari 2019 werd nog een shoutout gegeven aan “Centjes”, die toen vastzat.