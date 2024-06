Boek Drugsbaron mag onder voorwaarden in België worden verkocht

Connect on Linked in

Het boek Drugsbaron, over het leven de Eindhovense crimineel Janus van Wesenbeeck, mag toch in België worden verkocht. De Belgische staat wilde het boek eerst uit de handel laten nemen, maar in overleg met uitgever Just Publishers en auteur Vico Olling is een compromis bereikt, zo laat uitgever Hans van Maar weten.

Onherkenbaar

België maakte bezwaar tegen vier foto’s van twee Britse undercover politie-agenten die in het boek zijn opgenomen. De twee inflitreerden in de vriendenkring van Van Weesenbeeck in opdracht van de Belgische justitie.

De Belgische staat is akkoord als het boek in België wordt verkocht mits de gezichten van de twee undercoveragenten op de vier foto’s onherkenbaar worden gemaakt.

België eiste eerst dat de voorraad zou worden vernietigd en dat de ook de undercovernamen Billy en Nina uit het boek zouden worden verwijderd.

Nederland

Eerder voerde de Belgische staat in Nederland een kort geding tegen het boek.

Dat was ten dele succesvol. Het boek hoefde in Nederland niet uit de handel worden genomen. Wel moeten in een eventuele herdruk van het boek de foto’s van twee undercoveragenten onherkenbaar gemaakt zijn.

