In België boek drugscrimineel wél uit de handel genomen

In België is het boek Drugsbaron van de veroordeelde Eindhovense drugscrimineel Janus van Weesenbeeck wél uit de handel genomen, nadat gisteren in Nederland de kort geding-rechter besloot dat dit hier niet hoeft te gebeuren.

Undercovers

De Belgische staat wilde in Nederland met hulp van de Nederlandse landsadvocaat de verkoop van het boek verbieden, omdat er foto’s van twee politie-undercovers in zijn opgenomen.

De twee infiltreerden, voordat Van Weesenbeeck in 2009 in België werd aangehouden, in zijn vriendenkring om informatie over zijn drugshandel te vergaren en om hem te laten meedoen aan criminele projecten.

Onherkenbaar

De Belgische rechter heeft nu boekhandels en distributeurs verboden het boek nog te verkopen of te leveren.

Een rechter in Utrecht besloot deze week dat in boeken die nog in boekhandels beschikbaar zijn de foto’s van de undercovers onherkenbaar moet worden gemaakt, en dat moet ook gebeuren bij een eventuele herdruk.