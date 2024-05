Boek over Eindhovense drugscrimineel wordt niet uit de handel genomen

Connect on Linked in

Het onlangs verschenen boek “Drugsbaron” over drugscrimineel Janus van Wesenbeeck wordt niet uit de handel genomen. Wel moeten in een eventuele herdruk van het boek de foto’s van twee undercoveragenten onherkenbaar gemaakt zijn. Dat schrijft auteur Vico Olling op X.

Kort geding

De Belgische justitie wilde het boek via een kort geding uit de handel halen. Daarvoor voerde de Nederlandse landsadvocaat namens de Belgische staat een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. De reden van de Belgische actie is dat in het boek foto’s staan afgedrukt van twee undercoveragenten die tijdens het politie-onderzoek in het sociale leven van Van Wesenbeeck waren geïnfiltreerd.

‘Veiligheid in gevaar’

De Belgische staat wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse landsadvocaat. Die zou betogen dat door de publicatie de veiligheid van de Belgische staat in het geding is, evenals de veiligheid van de twee politiemensen. Bovendien zou het portretrecht van de twee worden geschonden.

Onrechtmatig

In een bericht op X schrijft auteur Vico Olling dat het boek niet uit de handel wordt genomen. Ook hoeven consumenten het boek niet terug te sturen. ‘De boeken in de boekhandels blijven daar beschikbaar’, schrijft Olling. ‘Wél moet in die boeken, en in eventuele volgende drukken, de foto’s van de undercovers onherkenbaar gemaakt zijn. Hoewel de foto’s eerder ook ongebalkt en ongeblurd werden getoond op internet en in een Nederlands tijdschrift in 2011 heeft de voorzieningenrechter toch geoordeeld dat het afdrukken van de foto’s van de undercoveragenten onrechtmatig is.’

Gesloten deuren

Het kort geding werd achter gesloten deuren behandeld. Dat is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan. In het geding werden Olling en uitgever Hans van Maar gedagvaard, Janus van Wesenbeeck niet.

Zie hier de beslissing van de voorzieningenrechter.

Eindhovenaar Janus van Wesenbeeck was kort na de eeuwwisseling op zeer grote schaal betrokken bij internationale drugshandel. In de laatste fase van zijn handelspraktijk had hij zich gevestigd op een vakantiepark in het Belgische Lommel.

Foto’s

De Belgische justitie startte een groot onderzoek naar de criminele organisatie van Van Wesenbeeck. Twee politie-infiltranten, een man en een vrouw, poseerden als stel, en slaagden erin op het vakantiepark een vriendschappelijke relatie met de familie Van Wesenbeeck aan te knopen.

In die tijd werden er in die vriendschappelijke sfeer van de politiemensen ook foto’s gemaakt.

In 2009 werd Van Wesenbeeck gearresteerd en belandde hij in het huis van bewaring in Hasselt (B). Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot tien jaar cel voor de smokkel van 15.000 kilo hasj en 600 kilo amfetamine. Vanaf 2009 belandden verschillende foto’s van de undercovers op internet en in sommige media.

Zie ook:

Ferry Bouman steekt wat bleekjes af bij de echte Janus