“Bolle Jos” krijgt 24 jaar cel voor grootschalige cocaïnehandel en moordopdracht

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft maandag de 33-jarige Nederlander Jos “Bolle Jos” Leijdekkers veroordeeld tot 24 jaar cel wegens grootschalige cocaïnehandel, een gewelddadige overval en het opdracht geven voor een liquidatie. De straf komt overeen met de eis van justitie.

Ontsleutelde chatberichten

Het bewijs in deze zaak bestaat voor een groot deel uit ontsleutelde Sky ECC-berichten die door de gebruikers van verschillende Sky ECC-accounts naar elkaar zijn verstuurd. Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat Leijdekkers de gebruiker was van meerdere accounts en aan onderschepte chats heeft deelgenomen. Uit die chats is volgens de rechtbank gebleken dat de voortvluchtige Bredanaar meerdere malen betrokken is geweest bij de invoer van grote partijen cocaïne.

Finland

Daarnaast is bewezen dat Leijdekkers betrokken is geweest bij een gewelddadige overval in Finland. Daar is geprobeerd een partij van 361 kilo cocaïne terug te halen bij een bedrijf waar die partij onbedoeld was terechtgekomen. Bij de gewelddadige overval werd onder andere een vrachtwagenchauffeur door gemaskerde mannen overvallen, onder schot gehouden en mishandeld. Hij liep hoofdletsel op, meerdere gebroken ribben, kneuzingen en een longperforatie.

Beramen liquidatie

Uit de chats blijkt ook dat “Bolle Jos” geprobeerd heeft een moord uit te lokken op Robin van Ouwerkerk, die verdacht was van het inrichten van de beruchte martelcontainers in Wouwse Plantage. Leijdekkers wil die schutters ‘200k’ (200.000 euro) betalen en er ‘4 heads opzetten dat het zeker goed gaat’. De liquidatie gaat uiteindelijk niet door, doordat de beoogde schutter Ocean S. een dag nadat hij de moordopdracht binnenkreeg opgepakt werd in een ander politieonderzoek. Het beoogde doelwit is inmiddels aan kanker overleden.

Observaties

Leijdekkers heeft volgens de rechtbank gedetailleerde instructies gegeven voor observatie van het beoogde slachtoffer en de plaats waar de moordaanslag het meest doelmatig kon worden uitgevoerd en wie voor die taak wel, of juist minder geschikt lijkt. Hij gaf adresgegevens en een pasfoto van Van Ouwerkerk door. Deze poging heeft ook daadwerkelijk tot vervolgcontacten met derden en eerste verkenningen geleid.

Bij verstek

Leijdekkers verscheen niet bij de rechtbank in Rotterdam en werd ook niet bijgestaan door een advocaat. Zijn strafzaak is bij verstek behandeld. Er is een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn verblijfplaats.

Twaalf jaar cel

In februari werd Leijdekkers in België al veroordeeld tot twaalf jaar cel voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Vorige maand eiste het Belgische OM nogmaals twaalf jaar cel tegen hem voor het aansturen van een groep uithalers die bijna 500 kilo coke moesten oppikken in Antwerpen en een beveiliger zwaar mishandelden.