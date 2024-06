OM eist 24 jaar cel tegen “Bolle Jos” voor grootschalige cokehandel en zwaar geweld

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag 24 jaar cel geëist tegen de voortvluchtige Jos Leijdekkers (32) voor een zestal drugstransporten van in totaal bijna 7.000 kilo cocaïne, een geweldsincident in Finland en het opdrachtgeven voor liquidatie. “Bolle Jos” is al ruim drie jaar voortvluchtig en wordt nationaal en internationaal gezocht.

Bij verstek

Hij verscheen dan ook niet bij de rechtbank in Rotterdam en werd ook niet bijgestaan door een advocaat. Zijn strafzaak is bij verstek behandeld. Er is een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn verblijfplaats.

‘Alles op zen gangetje’

Op basis van onderschepte Sky ECC-chats denkt het OM dat Leijdekkers tussen december 2019 en april 2020 via de havens van Rotterdam en Antwerpen bijna 7.000 kilo cocaïne heeft geïmporteerd. Volgens politie en justitie maakte Leijdekkers in de versleutelde gesprekken gebruik van diverse schuilnamen zoals “El Presidente”, “Holly” en “El Ganador” (de winnaar). Er zijn volgens het OM zeker acht Sky-accounts aan hem te koppelen, met hetzelfde wachtwoord (schaats) en identiek taalgebruik, zoals ‘alles op zen gangetje’.

Ook komen contacten overeen. Het OM gebruikt drie Sky-accounts voor de bewijsvoering. Na een uitgebreid verificatieproces is het OM ervan overtuigd dat deze accounts van de voortvluchtige Bredanaar waren.

Cocaïnetransporten

“Bolle Jos” zou verantwoordelijk zijn voor zes cocaïnetransporten. Een van de zaken draait om een partij van 1.554 kilo cocaïne die eind december 2019 in beslag is genomen in Rotterdam. De coke zat verstopt in vaten bevroren fruitpulp uit Brazilië. Hoewel in de vroege ochtend nog “alles op zen gangetje” lijkt te gaan, blijkt nog geen 24 uur later in een groepschat dat “de bak verbrand is”, in beslag genomen dus. El Presidente geeft aan dat “we nog twee bakken met kerst hebben die het weer rechttrekken”.

Kapitein

Bij een ander transport wordt in maart 2020 in de Rotterdamse haven 399 kilo cocaïne aangetroffen. Ook bij deze operatie deelt Leijdekkers volgens het OM de lakens uit:

‘Hij was degene die beslissingen moest nemen. Anderen moesten aan hem toestemming vragen. Een veelzeggende opmerking uit een chatgesprek onderstreept dat: ‘hij is de kapitein van het schip, we volgen hem.’

Leijdekkers was degene die contact onderhield met corrupte douaniers, hij wordt ook aangeduid als degene van wie de ‘bak’ was, maar hij onderhield volgens justitie ook de contacten met ‘de overkant’. Oftewel: personen in Zuid-Amerika die betrokken waren bij dit drugstransport.

Mega-transport

Ook in een mega-transport naar de Antwerpse haven in april 2020 speelt Leijdekkers volgens het OM een hoofdrol. In totaal blijkt het te gaan om 4.159,20 kilo cocaïne. Dertien mensen zijn al in België veroordeeld voor hun betrokkenheid bij deze zaak, in Nederland zijn dat er zes. Wat het OM betreft leidde Leijdekkers niet alleen de invoer, maar was hij al vanaf het begin daarbij betrokken, omdat op een deel van de blokken een stempel met de naam “Holly” stond, zijn bijnaam in de Sky ECC-chats. Daaruit trekt het OM de conclusie dat die partij dus al voor vertrek uit Zuid-Amerika voor Leijdekkers bestemd was.

‘Domineren broer’

Ook zou hij opdracht hebben gegeven voor geweld. Zou zou hij een groepje uithalers naar Finland hebben gestuurd om een partij van 361 kilo cocaïne terug te halen die in Rotterdam deels was mislukt. Daarbij werd onder andere een vrachtwagenchauffeur door gemaskerde mannen overvallen, onder schot gehouden en mishandeld. Hij loopt hoofdletsel op, meerdere gebroken ribben, kneuzingen en een longperforatie.

Leijdekkers stuurt het geweld volgens justitie aan via een groepschat: ‘Moeten er nu op af’. ‘Domineren broer, of willen jullie toekijken hoe spullen gepakt worden. Chauffeur gijzelen of uitslaan, vastbinden. Niet straks weer met een smoes komen’.

Beramen liquidatie

Daarnaast wordt Jos Leijdekkers verdacht van het beramen van een liquidatie op Robin van Ouwerkerk, die verdacht was van het inrichten van de beruchte martelcontainers in Wouwse Plantage. Leijdekkers wil die schutters ‘200k’ (200.000 euro) betalen en er ‘4 heads opzetten dat het zeker goed gaat’. De liquidatie gaat uiteindelijk niet door, doordat de beoogde schutter Ocean S. een dag nadat hij de moordopdracht binnenkreeg opgepakt werd in een ander politieonderzoek. Het beoogde doelwit is inmiddels aan kanker overleden.

‘Hele grote speler’

Volgens het OM is Leijdekkers een ‘hele grote speler in de internationale cocaïnehandel’ en hoort daar ook een grote straf bij. Het OM weegt ook mee dat Leijdekkers eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten, en die binnen vijf jaar nadat hij vrij is weer pleegt. Alles afwegend eist het OM 24 jaar celstraf tegen de verdachte wegens grootschalige cocaïnehandel en zware geweldsmisdrijven.

Naima Jillal

De mogelijke betrokkenheid van “Bolle Jos” bij de verdwijning van de Nederlands-Marokkaanse Naima Jillal zit hier overigens niet bij. Dat onderzoek loopt nog en in die zaak is Leijdekkers nog altijd verdachte.

Het OM heeft ook een ontnemingsvordering aangekondigd die in een aparte procedure zal worden behandeld.

Twaalf jaar cel

In februari werd Leijdekkers in België al veroordeeld tot twaalf jaar cel voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Twee weken geleden eiste het Belgische OM nogmaals twaalf jaar cel tegen hem voor het aansturen van een groep uithalers die bijna 500 kilo coke moesten oppikken in Antwerpen en een beveiliger zwaar mishandelden.