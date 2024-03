Zaak met gezochte ‘Bolle Jos’ voor de rechter in België

Connect on Linked in

Een drugszaak met de gezochte Nederlandse drugscrimineel ‘Bolle Jos’ krijgt deze week een begin voor de rechtbank in het Belgische Tongeren. Daar vindt donderdag een voorbereidende zitting plaats in een drugszaak met 57 verdachten. Waaronder ook de voormalige corrupte Rijkswachter Willy van Mechelen. Dit schrijft de Vlaamse krant De Standaard donderdag.

Costa

Eind 2019 ontdekte de douane een lading van bijna 3 ton cocaïne afkomstig uit Costa Rica op de kade in Antwerpen. Dat was het begin van het onderzoek, dat de codenaam Costa kreeg. Hierin staan nu tientallen personen voor de rechtbank, waaronder de Nederlandse drugsbaron ‘Bolle Jos’ L. (32).

De lading van 3 ton cocaïne bleek bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen. De recherche volgde de drugs, toen een transporteur de lading kwam halen. Maar die bleek naar een loods in Nederland te gaan. Tom B., een 55-jarige havenmanager, zou de spil achter de smokkel zijn, samen met de beruchte ex-rijkswachter Van Mechelen.

Kraken

Doordat de politie encryptiedienst SKY-ECC wist te kraken konden rechercheurs meelezen hoe oud-Rijkswachter Willy Van Mechelen contacten onderhield met criminele organisaties zoals de Italiaanse Aquino-clan, en de groep rond Geert Frisson en “Bolle Jos”. Leijdekkers is verdachte in talloze grote dossiers van cocaïnesmokkel, meestal via de haven van Antwerpen. Hij was eerder ook in Belgie de meeste gezochte drugscrimineel.

De tenlasteleggingen gaan over de invoer en handel in drugs, deelname aan verschillende criminele organisaties, witwaspraktijken, verboden wapenbezit en schending van het beroepsgeheim.