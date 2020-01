Bombrief bij Okura hotel in Amsterdam

Connect on Linked in

Bij het Okura hotel in Amsterdam-Zuid is waarschijnlijk een bombrief bezorgd. De politie en Explosieven Opruimingsdienst van Defensie is massaal aanwezig bij het luxe hotel in de Ferdinand Bolstraat. De brief volgt op een reeks soortgelijke incidenten bij verschillende bedrijven in de Randstad.

Sticker

Medewerkers sloegen vanochtend alarm nadat het verdachte pakketje was binnen gekomen. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de brief dezelfde kenmerken als eerder aangetroffen exemplaren. Zo is er een verdikking in de envelop en zit er een sticker op van het Centraal Incasso Buro uit Rotterdam. Een bedrijf dat volgens de politie trouwens niets met de bombrieven te maken heeft.

Afpersing

Gisteren maakte de politie bekend dat er bij verschillende bedrijven op verschillende locaties in de afgelopen dagen bombrieven tussen de post zijn aangetroffen. Mogelijk gaat het om afpersing, maar voor zover bekend is er nog geen eis tot betaling geweest. De brieven werden in het tijdsbestek van één week bezorgd bij respectievelijk een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam.

Geen letsel

De bombrieven hebben geen schade berokkend, omdat de explosieven niet zijn afgegaan, maar hadden zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Er wordt rekening mee gehouden dat er sprake is van één en dezelfde afzender. De recherche heeft de zaak in onderzoek en de bombrieven worden nader onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut.

