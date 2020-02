Bombrieven ontploft in Amsterdam en Kerkrade

Connect on Linked in

Woensdagmorgen zijn binnen een uur twee bombrieven ontploft: bij bedrijven in Kerkrade en in Amsterdam-Sloterdijk. Bij een vestiging van de ABN AMRO in was er tegen 08.00 de eerste explosie en een half uur later was er een in Kerkrade op bedrijventerrein Beitel-Locht. Voorzover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De ABN-vestiging is postsorteercentrum van de bank aan de Bolstoen. Het bedrijf in Kerkrade zou een postsorteeer-bedrijf zijn.

Begin januari werden op zeven plaatsen bombrieven bij verschillende bedrijven bezorgd, in Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, en Utrecht. Naderhand zijn er voorzover naar buiten is gekomen geen bombrieven meer bezorgd. Het Algemeen Dagblad publiceerde deze week een artikel over de stilte in de affaire.

InĀ Amsterdam werd begin januari een waarschuwingsbrief bezorgd bij een bedrijf voordat het exlosieve pakketje arriveerde.

Het gaat volgens de politie om serieuze explosieve die lichamelijk letsel kunnen opleveren.