Boosheid: ‘ich muss pang pang’

De beschuldiging van het beramen van aanslagen op leden van Satudarah MC en Twentse horecagelegenheden is zwaar overtrokken door de officier van justitie. Want uit niets blijkt dat er werkelijk een plan was.

Boosheid

Dat zei volgens TC/Tubantia de advocaat van Janely C. (28) dinsdag voor de rechtbank in Almelo. Hij vroeg vrijspraak voor zijn cliënt. Justitie ziet Janely C. (28) als een grote drugshandelaar en opdrachtgever van aanslagen. In een afgeluisterd telefoongesprek heeft de politie vastgelegd dat C. tegen een Duitse wapenhandelaar zou hebben gezegd: ‘Ich muss pang pang.’ Deze uitingen zouden in een bui van boosheid zijn gedaan, aldus de advocaat.

Uit niets zou blijken dat er daarna een afspraak is gemaakt over de levering van wapens, hoe ze geleverd zouden worden, en ook niet over wat ze moesten kosten.

Ironchat

De recherche kon live meekijken met chats van verdachten die waren gecodeerd met het programma IronChat. De advocaten van de verdachten trekken in twijfel dat hun cliënten achter de meegelezen accounts zaten.

Tegen de verdachten is vorige week tot 10 jaar cel geëist. Ze zouden meegedaan hebben aan grootschalige drugshandel vanuit een woning aan de Vlierstraat in Enschede en liquidatiepogingen hebben gepland. Die aanslagen zouden een vergelding zijn omdat de verdachten zouden hebben gedacht dat ze verraden waren door leden van Satudarah.

