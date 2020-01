Tot 10 jaar cel geëist tegen vier leden van Goliath-bende

Connect on Linked in

Tegen vier mannen uit Enschede en Almelo is donderdag voor de rechtbank in Almelo tot tien jaar celstraf geëist voor betrokkenheid bij drugshandel, witwassen en het voorbereiden van liquidaties. Bij een woninginval aan de Vlierstraat in Enschede werden op 20 oktober 2018 2758 gram amfetamine, 1530 gram MDMA, 123 gram heroïne, 562 gram cocaïne, 31.921 xtc-pillen en 5210 LSD-strips gevonden.

Voortvluchtig

Tegen de voortvluchtige Janely C. (28), die dinsdag niet verscheen in de rechtbank in Almelo, werd tien jaar cel geëist. Tegen de drie andere verdachten van de zogeheten Goliath-bende, Bugrahan G. (28), Mohamed F. (32) en Arthur W. (44) zijn celstraffen geëist van vijf jaar.

Satudarah

Volgens justitie was Janely C. het kopstuk van de organisatie. Omdat C. ook verdacht wordt van het beramen van een moordaanslag op één of meer leden van motorclub Satudarah in Enschede krijgt hij de hoogste eis van tien jaar cel. C. probeerde via Ironchat een automatisch vuurwapen en handgranaten te regelen. De moordaanslag werd beraamd omdat C. ten onrechte dacht dat enkele Satudarah-leden de politie hadden getipt over het drugspand aan de Vlierstraat. Justitie heeft inmiddels een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd voor Janely C. Vermoedelijk zit hij in Spanje of Marokko.

Medeverdachten

Naast Arthur W. (die de drugs verpakte en zijn woning beschikbaar stelde) waren ook Mohamed F. en Bugrahan G. verantwoordelijk voor de transport en coördinatie van alle bestellingen. Omdat justitie deze laatstgenoemde drie verdachten een even grote rol toe-eigent hoorden zij allen vijf jaar celstraf tegen zich eisen.

IronChat

Bij een inval in de woning van Arthur W. aan de Vlierstraat in Enschede vond de politie naast een grote hoeveelheid harddrugs ook een vuurwapen en munitie. Belangrijke informatie over het drugspand werd vergaard door het kraken van het zwaar beveiligde chatprogramma IronChat, waardoor politie en justitie met ongeveer 260.000 berichten mee konden lezen en daardoor een duidelijk beeld van de Goliath-bende kregen. De drugs werden via het darkweb (een afgeschermd deel van het internet) door heel Europa verzonden.

Briefje

De strafzaak genaamd Liechtenstein wordt vervolgd op 4 en 7 februari en op 5 maart. Op 5 maart staan ook een vijfde en een zesde verdachte terecht, onder wie medeverdachte Michel W. Bij hem vond de politie onder andere een briefje met adressen waar leden van Satudarah vaak zouden samenkomen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak tegen de vier verdachten.