Bosschenaar (31) aangehouden voor schietpartij in Woerden

De politie heeft donderdagavond een 31-jarige man uit Den Bosch aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in november vorig jaar in Woerden. Een 59-jarige man uit die plaats raakte daarbij zwaargewond en werd zelf later aangehouden.

Drugs

In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 november rond 02.15 kwam bij de politie een melding binnen van schoten die werden gehoord aan de Leidsestraatweg in Woerden. Een 59-jarige man uit Woerden raakte daarbij zwaargewond. Diezelfde avond werd het slachtoffer in het ziekenhuis aangehouden: in zijn huis werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.

Audi Q3

Sindsdien zoekt de politie naar meerdere personen die mogelijk betrokken waren bij dit schietincident. De verdachten maakten mogelijk gebruik van een Audi Q3 of een soortgelijk voertuig.

Donderdag hield een arrestatieteam een 31-jarige man uit Den Bosch aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

De politie zet het onderzoek voort en is nog op zoek naar de andere twee mogelijke verdachten. Die waren donker gekleed en hadden bivakmutsen op.