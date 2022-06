‘Bouwmarkt voor de wietteelt’ – eis 1,5 jaar cel

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Utrecht heeft het Openbaar Ministerie dinsdag tot anderhalf jaar gevangenisstraf en geldboetes tot 81 duizend euro geëist tegen vijf mannen en vijf bedrijven voor het faciliteren van productie van softdrugs. Ze worden ervan verdacht op zeer grote schaal vanuit Nieuwegein afnemers te hebben voorzien van productiemiddelen voor de wietteelt, in binnen- en buitenland. De officier van justitie sprak van een ‘jarenlange cruciale schakel’.

IKEA-magazijn

Uit het onderzoek blijkt volgens het OM dat de mannen in de periode tussen 2015 en 2018 voor meer dan honderd miljoen euro hebben omgezet. Daarvoor beschikten zij onder meer over meerdere loodsen in Nieuwegein met – zoals de officier van justitie het beschreef – de omvang van een IKEA-magazijn. Vrijwel alles wat nodig is voor het telen van wiet was verkrijgbaar; van koolstoffilters en kweektenten tot voedingsmiddelen en anti-detectiefolie.

De verdachten zouden in die periode een kleine tien miljoen euro winst hebben gemaakt.

Boetes

Tegen de twee directeuren, mannen van 50 en 49 jaar oud uit Nieuwegein, zijn celstraffen geëist van anderhalf jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk, naast een boete van 81 duizend euro. Tegen twee vertegenwoordigers, mannen van 53 en 56 jaar oud uit Tilburg en Soesterberg zijn celstraffen geëist van een jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk. Tegen de vijfde verdachte, een man van 26 jaar oud uit Nieuwegein, is een geheel voorwaardelijke celstraf geëist van drie maanden, naast een geldboete van tienduizend euro. Ook tegen een van de bedrijven is een boete van tienduizend euro geëist.

Transacties en orders

In 2017 startte het onderzoek naar het bedrijf H.G.P. Groothandel B.V. in Nieuwegein op basis van restinformatie uit andere onderzoeken en meldingen van verdachte transacties. Het team Financieel Economische criminaliteit (FinEC) van de politie-eenheid Midden-Nederland heeft uitgebreid financieel onderzoek gedaan. Behalve H.G.P. werden tijdens het onderzoek vier verwante bedrijven, waaronder een growshop, en vijf bij deze bedrijven betrokken natuurlijke personen als verdachte aangemerkt.

Rechercheurs hebben de transacties en samenstelling van de orders van de bedrijven onderzocht. Verder zijn telefoons afgeluisterd, transporten geobserveerd en hebben politie-infiltranten informatie ingewonnen in Spanje en Portugal. In oktober 2018 leidde het onderzoek tot een doorzoeking in onder andere de loodsen in Nieuwegein, waarbij behalve de complete voorraad ook de administratie in beslag genomen werd.

Niet melden

Het assortiment van de groothandel paste precies bij wat nodig is voor wietteelt, zegt het Openbaar Ministerie. Ruim 99 procent van de ruim honderd miljoen euro omzet in de periode 2015 – 2018 was van artikelen die daarbij passen.

Behalve van het faciliteren van wietteelt worden de groothandel, haar twee directeuren en de growshop ook verdacht van het veelvuldig niet melden van contante betalingen boven de vijftienduizend euro. Drie holdingmaatschappijen worden verdacht van het witwassen van de winsten van H.G.P. (ruim tien miljoen euro).