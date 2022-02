Verdacht Brabants moordstel blijft vastzitten

Connect on Linked in

De rechter heeft woensdag de hechtenis verlengd van de twee verdachten van de moord op twee mannen in Lieshout en Amsterdam.

door Joost van der Wegen

Beeld: de poort van huis van de in mei 2021 om het leven gebrachte Willem van der Willigen, in de bossen bij Lieshout (Joost van der Wegen).

Verlengd

Tijdens een korte pro forma-zitting in Den Bosch gisteren, heeft de rechter de voorlopige hechtenis verlengd van Bill C. (50) en Sharona de J. (31). Zij zijn beiden door justitie verdacht van de moord op Willem van der Willigen (70), in Lieshout, in mei 2021, en die op Benito van Ommeren (65), in Amsterdam, in juni vorig jaar.

Aangehouden

De twee verdachten werden op 26 juni 2021 aangehouden door de politie in Amsterdam. Ze werden op dat moment gezocht voor de moord op de gepensioneerde boekhouder Van der Willigen, in zijn bosvilla in Lieshout. De justitie denkt dat dat Bill C. en Sharona de J. hem rond 2 mei in zijn huis om het leven hebben gebracht.

Jacht

Na een jacht op de verdachten van de moord op de boekhouder, die de politie op het spoor kwam toen zij betalingen voor onder meer sjieke hotelkamers in Amsterdam begonnen te doen met zijn betaalpas, wist men het vluchtend stel aan te houden in de woning van Benito van Ommeren in Amsterdam-West. Daar werd ook zijn lichaam gevonden.

Zwijgrecht

Verdachte Bill C. klaagde eerder via zijn advocaat dat rechercheurs hem beelden voor bleven schotelen tijdens het onderzoek, terwijl hij zich op zijn zwijgrecht beriep. Hij zou daarop zijn vingers in zijn oren hebben gedaan.

Sharona de J. zou meer met de recherche delen over de weken dat zij met Bill C. op pad is geweest.

Op 3 mei volgt een nieuwe zitting in deze zaak. De rechter in Den Bosch bepaalde gisteren dat de verdachten tot die tijd vast blijven zitten, laat de rechtbank Crimesite weten. Er loopt ook nog een psychologisch onderzoek naar de verdachten.

Tijdens de korte zitting woensdag kwamen geen nieuwe feiten in de zaak naar voren.