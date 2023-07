‘Brandstichting bij villa witwasverdachte’

Connect on Linked in

Bij een villa in Geldrop is in de nacht van maandag op dinsdag brand gesticht. De villa is eigendom van een van de hoofdverdachten in een groot onderzoek naar witwassen van drugsgeld.

(Beeld Omroep Brabant)

Oprit

De villa staat aan de Zwembadweg in Geldrop. Volgens Omroep Brabant hoorden getuigen kort voor 02.00 een explosie, waarna de brand uitbrak. Er liep er een brandspoor tussen de voordeur, de tuin en een auto. De voordeur en een afdak erboven raakten zwaar beschadigd. De auto op de oprit brandde volledig uit.

Tweede keer

Het gezin met twee kinderen dat in het huis woont lag te slapen op het moment dat de explosie plaatsvond, maar kon op tijd het huis ontvluchten via de achterdeur.

De politie spreekt van een gerichte actie. Over een daders (of daders) is niets bekend.

Het is de tweede keer dat er brand wordt gesticht in de villa.

Diplomatieke paspoorten

In 2020 keerde de politie in samenwerking met zoekspecialisten van Defensie de villa ondersteboven omdat de bewoner verdachte was in een onderzoek naar grootschalig witwassen van drugsgeld. Het witwassen vond plaats door investeringen in goud en diamanten in Centraal-Afrika, en Dubai. De verdachten beschikten over diplomatieke paspoorten van Afrikaanse landen en benutten waarschijnlijk diplomatieke post voor transport van geld.

Een van de hoofdverdachten woont in de villa.