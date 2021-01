Brabantse criminelen witwassen miljoenen met diplomatiek paspoort

Connect on Linked in

Nederlandse criminelen gebruiken volgens justitie diplomatieke paspoorten om geld mee wit te wassen in het buitenland. Een van hen was ex-Satudarah lid Michel G.

Drie Brabantse criminelen maakten volgens de recherche gebruik van de immuniteit die gekoppeld is aan het bezit van diplomatieke paspoorten. Die paspoorten blijken bij verschillende kleinere landen te koop te zijn. Dit meldt het Brabants Dagblad zaterdag.

Goud

Autohandelaar Berrie S., ex-Satudarah lid Michel G. en financieel adviseur Geert van T. spelen in dit verhaal een rol, komt nu naar voren. Zij zouden drugsgelden hebben witgewassen, door in Centraal-Afrika te investeren in goud en diamanten, via een economische missie. Hiervoor hadden ze zelfs een ontmoeting met de President van dat land, vermeldt de krant.

In 2018 onderhandelt de criminele groep over het exporteren van twee partijen goud van 500 en 653 kilo, zo blijkt uit het politiedossier in deze zaak. Men investeert voor miljoenen. De President zou persoonlijk een deel van de winst krijgen.

Te koop

De criminelen maakten gebruik van een diplomatieke status van het land, om miljoenenbedragen naar het land toe te brengen, volgens justitie. Een verdachte adviseur van criminelen laat weten dat een diplomatiek paspoort in verschillende Afrikaanse landen te koop is voor 15.000 tot 20.000 euro.

Eruit pikken

Politiemensen die mensen aanhouden met een diplomatiek paspoort, kunnen bij het ministerie van Buitenlands Zaken navragen of mensen met zo’n paspoort inderdaad diplomatieke immuniteit hebben. Maar politiemensen of zelfs marechaussees hebben te weinig verstand van zaken om zo’n diplomaat eruit te kunnen pikken, aldus het Brabants Dagblad.