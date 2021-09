Brazilianen pakken 329 kilo coke voor Rotterdam

Connect on Linked in

De Braziliaanse autoriteiten hebben vorige week 329 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs werd gevonden in een container in een vrachtterminal in de haven van Paranaguá. De container was geladen met sesamzaad en bestemd voor de haven van Rotterdam.

Het was dit jaar de zesde keer dat er een lading cocaïne werd ontdekt in de haven van Paranaguá. In totaal werd er in de havenstad meer dan 1,2 ton coke in beslag genomen. Drie weken geleden nog werd 333 kilo cocaïne aangetroffen tussen enkele containers.

Voor de recent gepakte lading drugs zijn nog geen verdachten aangehouden.