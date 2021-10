Brazilië wil uitlevering Belgische drugssmokkelaar

Connect on Linked in

De Braziliaanse overheid heeft Oostenrijk om uitlevering gevraagd van een Belgische zakenman. Hij zou betrokken zijn bij de smokkel van grote hoeveelheden cocaïne, in het dossier ‘Kriva Rochem’.

Foto ter illustratie

Smokkel

Het gaat om de 40-jarige David van de G., uit Antwerpen. Hij is de zoon van Willy van de G. (79), een van de hoofdverdachten in een grote strafzaak die draait om de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne in containers met erts uit Brazilië.

Dossier

David van de G. was medeoprichter van het bedrijf ‘Kriva Rochem’, waarnaar het dossier is vernoemd. Dat bedrijf zou zijn gebruikt om de cocaïne vanuit Brazilië naar Antwerpen te vervoeren. Dit schrijft de Gazet van Antwerpen vandaag.

Van de G. is na een ruzie over de aandelen in het bedrijf met zijn vader, enkele jaren geleden naar Oostenrijk vertrokken, waar hij een hotel uitbaat. Maar dat betekent niet dat hij zich heeft teruggetrokken uit de drugshandel, denkt justitie.

In 2017 tipt de Deense politie haar Oostenrijkse collega’s al over enkele drugstransporten naar dat land. In 2018 wordt hij door de Braziliaanse politie in verband gebracht met de smokkel van coke via een zending granieten tegels, door de haven van Gent.

Pepmiddel

Vanuit Oostenrijk zou Van de G. ook een handel hebben opgezet in het pepmiddel Captagon, dat populair is in het Midden-Oosten, onder leiding van zijn schoonvader, de Libanees Hussein A. B. Van de G. wordt ook nog genoemd in een onderzoek naar illegaal transport van drugs via containers met strooizout, vanuit Brazilië.

Een andere belangrijke hoofdverdachte in de zaak ‘Kriva Rochem’ is Flor B., ook wel bekend als ‘De Lange’. Hij is eerder veroordeeld voor gijzeling en mishandeling. B. staat op nummer 1 op de Most Waneed-lijst in België. Hij is nog steeds voortvluchtig.