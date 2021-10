‘Een van de meest gezochte criminelen in België’ opgepakt op Frans vliegveld

Connect on Linked in

De Franse politie heeft begin oktober een van de meest gezochte criminelen in België opgepakt op de internationale luchthaven Basel-Mulhouse-Freiborg, gelegen op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland. Het gaat om de van oorsprong Nederlandse vastgoedontwikkelaar Bas K. uit Brasschaat, die ervan wordt verdacht een spilfiguur te zijn in een drugsnetwerk rond het Antwerpse waterzuiveringsbedrijf Kriva Rochem. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

Bastiaan Benjamin K. probeerde met een Grieks paspoort aan boord van een vliegtuig te stappen, maar de politiediensten ontdekten dat de zakenman internationaal gesignaleerd stond door het gerecht in Brugge als een van de hoofdverdachten in het onderzoek Kriva Rochem. Dat is de naam van een Antwerps bedrijf dat betrokken is bij grootschalige cocaïnesmokkel tussen Brazilië en Europa. Het onderzoek leidde in 2020 tot de arrestatie van tien verdachten in België en Nederland.

3,2 ton cocaïne

Het Brugse gerecht ziet ­K. als een kopstuk van de criminele organisatie, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de smokkel van zeker 3.200 kilo cocaïne. De Nederlandse zakenman zou volgens de opsporingsdiensten met zijn projectbedrijven in Brasschaat drugsgeld hebben witgewassen van het netwerk. Ook wordt hij ervan verdacht de penningmeester van de criminele organisatie te zijn.

Zwitserse geldstromen

Voordat Bas K. gearresteerd kon worden, vluchtte hij naar Zwitserland waar hij verschillende bankrekeningen had. Ook de vermeende baas van de drugsorganisatie rond Kriva Rochem, de voortvluchtige Flor “De Lange” Bressers (35) uit Lommel, zou miljoenen euro’s hebben geparkeerd op Zwitserse bankrekeningen.

Most Wanted-lijst

Bressers staat sinds mei 2021 op de Most Wanted-lijst in België. Hij moet in Antwerpen nog vier jaar celstraf uitzitten voor een gijzeling en mishandeling in het drugsmilieu in 2016, waarbij een Nederlandse bloemist in elkaar werd geslagen en werd bewerkt met een scheermes. Ook zou Bressers in 2014 met een heggenschaar de pink van een Nederlandse drugscrimineel hebben afgeknipt.

Encrochat

“De Lange” wordt niet alleen gezocht als verdachte in de Kriva Rochem-zaak, maar is ook hoofdverdachte in een groot drugsonderzoek door het parket van Dendermonde. Tijdens het onderzoek naar Kriva Rochem zijn Encrochat-berichten onderschept waarin Bas K. en Flor Bressers praten over de arrestatie van hun gezamenlijke vriend Mirza Gacanin; een Bredase Bosniër van het Bosnische drugskartel Tito en Dino.

Bas K. verscheen vorige week voor de rechtbank in de Franse stad Colmar. Die beslist een dezer dagen wanneer hij overgeleverd wordt naar België.