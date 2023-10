Bretly D. aangehouden na te zijn gezien op Wallen

Connect on Linked in

Twee agenten hebben Bretly D. woensdag aangehouden, nadat er tips waren binnengekomen dat hij over de Amsterdamse Wallen zou hebben gelopen. Camerabeelden lieten zien hoe hij er op dat moment uitzag.

Aangehouden

Tipgevers zagen Bretley D. dinsdagavond over de Wallen lopen, waarna ze enkele agenten benaderden. Daardoor kon D. de volgende ochtend worden aangehouden. Dit meldt het hoofd van de recherche van de politie in Rotterdam woensdagavond in de talkshow Humberto.

Naar aanleiding van de tip bekeek de politie camerabeelden, om te zien hoe D. er op dat moment uitzag. Die informatie maakte het onder meer mogelijk om hem de volgende ochtend te arresteren bij een hotel in de Amsterdamse binnenstad.

De verdachte man werd daar gearresteerd door een hoofdagent en een aspirant-agent, die stage liep. ‘Ze overwogen of ze in actie moesten komen’, vertelde Rotterdamse recherche-chef. ‘Ze besloten daartoe over te gaan, omdat ze niet langer konden wachten.’

Omver gelopen

Voor de politie is nog niet duidelijk of D. op de vlucht was, of dat hij in het hotel alleen naar de wc moest. Op de Amsterdamse stadszender AT5 was eerder het verslag te lezen van een bouwvakker, die de agenten erop wees dat hij omver was gelopen door een man, die het bewuste hotel was binnengegaan. Dit bleek Bretly D. te zijn.

Bretly Dorder (1999) zou op 13 oktober in een woning aan het Handelsplein in Rotterdam-Feijenoord iemand hebben neergeschoten. Daarna ontstond er brand in de woning die snel werd geblust. Het 60-jarige slachtoffer overleed vlak daarna. De politie noemde hem een ‘uiterst vuurwapengevaarlijke verdachte’.

Het slachtoffer bleek de 60-jarige psychiater Jean van Griensven te zijn.

Dorder wordt er ook van verdacht dat hij in de nacht van vorige week vrijdag op zaterdag in Zutphen iemand heeft gestoken. Het slachtoffer heeft daarbij verwondingen opgelopen.