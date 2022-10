Britse coke leidt naar acht arrestaties in regio’s Antwerpen en Oost-Vlaanderen

Connect on Linked in

In Antwerpen heeft de Federale Gerechtelijke Politie woensdagochtend acht verdachten tussen 24 en 37 jaar gearresteerd in een gerechtelijk onderzoek rond de invoer van cocaïne. Enkele verdachten zijn havenmedewerkers. De dertien huiszoekingen vonden plaats in Antwerpen, Brasschaat, Hoboken, Temse, Turnhout, Waasmunster, Wilrijk en Wuustwezel.

(Beeld uit archief)

Bij het onderzoek dat al enkele maanden loopt, werden mogelijke verdachten geïdentificeerd. Het Antwerps parket zegt donderdag dat het onderzoek begon na de inbeslagname van een partij cocaïne in het Verenigd Koninkrijk, waarna informatie met internationale opsporingsdiensten werd gedeeld.

Verschillende verdachten zouden betrokken zijn bij de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. De groepering zou actief geweest zijn op verschillende kades van de Antwerpse haven en zou verschillende methodes hanteren om de cocaïne te kunnen recupereren.

Gekraakte communicatie

De Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen slaagde erin hun versleutelde communicatie te kraken. Dit leidde tot het identificeren van de verdachten en gaf een inzicht in hun werkwijzen. Zo zou de organisatie begin februari 2022 geprobeerd hebben om een partij cocaïne van een schip te halen, maar die werd tijdens een tussenstop van het vaartuig in het Verenigd Koninkrijk al onderschept door de autoriteiten.

Grote sommen cash geld

Bij de dertien huiszoekingen in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen werden grote bedragen cash geld, luxegoederen waaronder Rolex-horloges, een wapen, cryptofoons en twee voertuigen in beslag genomen.

De onderzoeksrechter zal beslissen over de verdere aanhouding van de verdachten, zo meldt het parket.

Gemeenteraadslid

Dinsdag vonden in de regio Antwerpen nog negen huiszoekingen plaats in een gerechtelijk onderzoek rond de grootschalige invoer van cocaïne. Vijf verdachten zijn gearresteerd, een van de verdachten is nog voortvluchtig omdat hij niet thuis was tijdens de inval, een andere zit vast in een andere zaak. Eén van de verdachten was voorheen gemeenteraadslid in Antwerpen.

Nederlander en Albanees

Het Laatste Nieuws schrijft dat het vijftal, onder wie een Albanees en een Nederlander, op zoek was naar een lading van 1,2 ton cocaïne. De Nederlandse douane had de container in de Rotterdamse haven onderschept en de drugs cocaïne vervangen door een neplading.

Een Vlaamse chauffeur haalde de container op in Rotterdam en bracht hem op 27 september naar een loods in Wilrijk. Daar viel de federale politie binnen.