‘Broer, ik moet één pijn doen’

Connect on Linked in

Tegen de 31-jarige Rotterdamse opdrachtgever van meerdere aanslagen op woningen en bedrijfspanden is donderdag door de rechter 17 jaar cel geëist. ‘Ik moet vandaag wat doen bij die kankerdeur.’

Beeld: de rechtbank in Rotterdam

Zwaargewond

Het is aardedonker in de nacht van 5 op 6 februari 2022. Een scooter rijdt het Rotterdamse Piet Paaltjensplein op. Even later klinkt glasgerinkel. Honderden piepkleine kogeltjes boren zich in deuren, muren en meubilair. Een man die in de woning aanwezig is raakt zwaargewond.

In de keuken van een woning is een handgranaat ontploft.

Geweldsgolf

Een drugsconflict zorgt voor een ongekende geweldsgolf in de winter van 2022. Uit geheime politie-informatie komt naar voren dat de aanleiding een gestolen partij cocaïne is. De eigenaar is vervolgens op zoek naar de dieven. Uit onderzoek blijkt dat 31-jarige verdachte meewerkt om ‘orde op zaken’ te stellen. Hij wordt door de officier van justitie gezien als ‘aanslagmakelaar’ die ‘soldaten’ inzet voor aanslagen op panden en afpersing.

Kogels

In dezelfde nacht als het incident met de handgranaat in de woning op het Piet Paaltjensplein, wordt een huis op de Jan Kobellstraat met een vuurwapen beschoten. De 15 kogels missen op een haar na de bewoner. Deze kan net op tijd wegduiken, als hij een schim voor het raam ziet, en er geschoten wordt.

Bij zowel de granaataanslag als het schieten op de woning lijkt het er heel sterk op dat de aanslagplegers de verkeerde woning op de korrel hadden. Voor justitie is dat twee keer poging tot moord, op onschuldige slachtoffers.

Informatie

De telefoon van de Rotterdammer blijkt na zijn aanhouding in mei 2022 informatie te bevatten over nog een aanslag. Dit keer met een molotovcocktail op 20 februari van dat jaar bij een portiek aan de Fuikstraat. In een chatgesprek wordt duidelijk wat de bedoeling is. Er wordt getikt: ‘Ik moet vandaag wat doen bij die kankerdeur. Ik moet vandaag laten doen.’

Er wordt gesproken over vuurwerk en een ‘appel’. Dat laatste is straattaal voor een handgranaat. De verdachte zegt in de conversatie onder andere: ‘Broer, ik moet één pijn doen.’

Klussen

De verdachte liet zich volgens het OM niet alleen inhuren om klussen te klaren voor anderen. Als hij het zelf aan de stok krijgt met een rivaal, schuwt hij ook niet zijn ‘soldaten’ in te zetten om geweld te gebruiken en angst te zaaien. Zo wordt in een poging een ondernemer af te persen in maart 2022 een pand beschoten.

Trend

‘Het plegen van aanslagen op panden lijkt de afgelopen jaren steeds meer een trend te worden’, aldus de officier van Justitie donderdagochtend tijdens de zitting. ‘Vaak is een ruzie over een partij verdovende middelen de oorzaak.’

Vooral in Rotterdam was er in 2022 sprake van een geweldsgolf die in 2023 onverminderd door blijft gaan, schrijft justitie donderdag in een bericht over deze zaak. Bijna wekelijks wordt er wel geschoten op een pand of met een explosief een aanslag gepleegd op gebouwen. ‘Dit soort gedrag zorgt voor angst in toch al kwetsbare straten en buurten’, aldus de officier. ‘Het gaat om nietsontziend geweld waarbij het risico op onschuldige slachtoffers op de koop toe lijkt te worden genomen. Daarom is een hoge straf voor verdachte gepast.’